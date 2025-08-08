GNV frappe fort : 10 000 billets à -40% pour voyager entre la France et l’Algérie !

La compagnie maritime GNV, connue pour ses traversées en ferry entre la France et l’Algérie, fait parler d’elle avec une offre exceptionnelle. En effet, elle propose une réduction de 40% sur 10 000 billets ! Une occasion en or pour tous ceux qui souhaitent voyager entre ces deux pays sans se ruiner. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de rendre les voyages plus accessibles à tous, tout en offrant un service de qualité.

Préparez-vous à embarquer pour une aventure inoubliable à bord des navires GNV, tout en profitant de tarifs avantageux. Restez connectés pour en savoir plus sur cette offre alléchante.

Grandi Navi Veloci lance une offre promotionnelle sur ses liaisons France-Algérie

La compagnie maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) a récemment dévoilé une offre promotionnelle exceptionnelle sur ses trajets entre la France et l’Algérie. Cette initiative, baptisée « GNV Days », propose jusqu’à 40% de remise sur 10 000 billets. Valable jusqu’au 12 août 2025 pour des voyages prévus jusqu’en septembre de la même année, cette offre concerne les départs de Sète vers Béjaia et Alger.

La réduction s’applique sur le coût total du billet, hors taxes et repas. GNV offre également la possibilité de paiement échelonné via Alma ou PayPal. Cependant, les voyageurs doivent prendre en compte un supplément tarifaire non remboursable appelé « coûts EU ETS », introduit depuis le 1er janvier 2024 pour couvrir les obligations environnementales du transport maritime.

Options de paiement et supplément « coûts EU ETS » chez GNV

GNV offre à ses clients des modalités de paiement flexibles, notamment la possibilité de régler en plusieurs fois via Alma ou PayPal. Cela facilite les réservations et rend les voyages plus accessibles. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, un supplément tarifaire nommé « coûts EU ETS » a été introduit.

Ce dernier, variable selon la ligne et non remboursable, est destiné à couvrir les obligations environnementales du transport maritime conformément à la Directive UE 2023/959. Il s’agit d’une composante supplémentaire à prendre en compte lors de l’établissement du coût total du billet.

La bataille tarifaire des compagnies maritimes pour l’Algérie

La promotion de GNV s’insère dans une compétition acharnée entre les compagnies maritimes desservant l’Algérie. Algérie Ferries, Corsica Linea et la compagnie espagnole Baleària rivalisent également avec des réductions allant jusqu’à 60%.

Ces offres limitées sont une aubaine pour les voyageurs en période estivale. Cependant, il est crucial d’agir rapidement pour en profiter. Les passagers doivent scrupuleusement examiner les différentes options, en tenant compte des suppléments et conditions spécifiques à chaque compagnie.