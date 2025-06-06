GNV inaugure ses liaisons maritimes France-Algérie : découvrez le navire, les itinéraires et l’option halal

L’entreprise GNV, leader dans le secteur du transport maritime, vient d’inaugurer ses nouvelles liaisons entre la France et l’Algérie. Un événement majeur qui marque une nouvelle étape dans le développement de la compagnie. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir le navire qui assurera ces traversées, les itinéraires proposés ainsi que l’option halal disponible à bord. Une offre inédite qui répond aux besoins spécifiques de certains voyageurs.

Embarquez avec nous pour une visite guidée de cette nouvelle offre de GNV, qui promet de révolutionner les voyages maritimes entre la France et l’Algérie.

GNV, une nouvelle concurrence sur le marché maritime algérien

Grandi Navi Veloci (GNV), la compagnie maritime italienne, a récemment lancé ses opérations en Algérie, ajoutant une nouvelle dimension à l’industrie du transport maritime de passagers entre l’Europe et l’Algérie. Cette arrivée pourrait bouleverser le paysage concurrentiel dominé par Algérie Ferries et Corsica Linea.

Le 4 juin, GNV a inauguré sa nouvelle ligne reliant le port français de Sète aux ports algériens d’Alger et Béjaïa. La compagnie promet une expérience de voyage améliorée avec des services spécifiquement conçus pour répondre aux besoins du marché algérien.

Le ferry L’Excellent, un service sur mesure pour le marché algérien

Le ferry L’Excellent de GNV, récemment rénové, sera le navire assurant la liaison entre Sète et les ports algériens d’Alger et Béjaïa. Ce bateau se distingue par ses solutions numériques avancées visant à enrichir l’expérience des voyageurs. Il propose également des services spécialement adaptés aux besoins du marché algérien, comme une cuisine halal, une salle de prière et des espaces dédiés aux familles.

Matteo Catani, directeur général de GNV, a exprimé sa fierté lors de l’inauguration de cette nouvelle ligne, fruit de dix ans de travail. Il a promis d’appliquer tout le savoir-faire et l’expérience de GNV pour offrir un service de qualité sur cette nouvelle liaison.

Les ambitions de GNV en Algérie et les relations italo-algériennes

Matteo Catani, le directeur général de GNV, a exprimé son intention d’élargir l’offre de la compagnie sur le marché algérien. Il s’est engagé à mettre à profit plus de 20 ans d’expérience pour offrir un service de qualité, tout en prenant en compte les spécificités du marché algérien. De son côté, Alberto Cutillo, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, a souligné l’importance stratégique de l’entrée de GNV sur le marché algérien, qui pourrait renforcer davantage les relations déjà positives entre les deux pays.

Depuis leur ouverture en avril dernier, les réservations pour les traversées Sète – Alger et Sète – Bejaia ont connu un flux constant et significatif de demandes, notamment de la part de la communauté algérienne en France.