GNV lance les réservations estivales pour l’Algérie en 2026, une première anticipée avec enthousiasme.

GNV ouvre le bal des réservations estivales 2026 : une première anticipée avec enthousiasme !

Grandi Navi Veloci (GNV), acteur majeur du transport maritime en Méditerranée, a récemment lancé les réservations pour la saison estivale 2026.

Cette initiative précoce, annoncée en octobre 2025, offre aux voyageurs l’opportunité de planifier leurs traversées vers l’Algérie et d’autres destinations méditerranéennes jusqu’en septembre 2026.

GNV renforce ainsi son offre de liaisons entre la France, l’Espagne et l’Algérie, répondant aux attentes des voyageurs désireux de naviguer sur la Méditerranée.

GNV propose des itinéraires vers plusieurs destinations prisées de la Méditerranée, dont l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Sardaigne, la Sicile et les Baléares.

Les départs vers l’Algérie sont principalement organisés depuis les ports de Sète, Marseille en France, et Almería en Espagne, permettant aux passagers de rejoindre facilement divers ports algériens tels qu’Alger, Oran ou Bejaïa.

Pourquoi choisir GNV pour vos déplacements estivaux ?

Opter pour GNV lors de vos voyages estivaux offre de nombreux avantages. En effet, la compagnie propose une multitude de liaisons entre la France, l’Espagne et l’Algérie, desservant des destinations populaires telles que le Maroc, la Tunisie, la Sardaigne, la Sicile et les Baléares.

Ces traversées maritimes sont une alternative pratique aux déplacements par avion, permettant aux voyageurs d’embarquer avec leur véhicule personnel.

GNV offre une flexibilité appréciable pour les voyageurs souhaitant rejoindre l’Algérie depuis différents points d’Europe.

Quels sont les avantages à réserver tôt avec GNV ?

Réserver tôt avec GNV offre de nombreux bénéfices. En effet, une remise de 40% est accordée pour toutes les réservations effectuées avant le 28 octobre 2025.



Pour moi, le ferry reste la meilleure solution. Je transporte souvent du matériel entre la France et l’Algérie. Réserver tôt, c’est l’assurance d’avoir la bonne date et un bon prix.

Youssef, 42 ans, chauffeur routier

Cette offre avantageuse permet aux voyageurs de profiter d’un tarif plus compétitif sur leurs billets.

De plus, GNV propose des cabines premium et luxe pour un voyage en mer plus confortable. La réservation anticipée garantit également un meilleur choix de dates et de cabines.