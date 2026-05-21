GNV propose des milliers de billets à tarif réduit pour l’Algérie, une aubaine pour les voyageurs

Découvrez l’offre exceptionnelle de GNV, la compagnie maritime italienne, qui propose des réductions attractives sur les traversées entre la France et l’Algérie.

Profitez de tarifs réduits jusqu’à 30 % pour des voyages inoubliables, avec des départs disponibles jusqu’en décembre 2026. Réservez dès maintenant pour bénéficier de cette opportunité limitée.

Des réductions exceptionnelles pour l’Algérie

La compagnie maritime GNV propose une offre spéciale sur les traversées entre la France et l’Algérie, avec des réductions pouvant atteindre 30 %.

Cette promotion est valable du 20 au 26 mai 2026, avec une prolongation d’une semaine. Les réservations effectuées durant cette période concernent des départs jusqu’en décembre 2026.

La disponibilité est limitée à 7 000 places, attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les voyageurs sont invités à réserver rapidement pour profiter de cette opportunité unique de voyager à moindre coût.

Ports et lignes concernés

Les traversées concernées par cette offre spéciale partent du port de Sète, en France, et se dirigent vers les ports algériens de Béjaïa et d’Alger.

Chaque trajet dure environ 20 heures, offrant aux passagers une expérience de voyage confortable et agréable.

Les tarifs des billets incluent déjà une réduction de 30 %, mais il est important de noter que cette réduction ne s’applique pas aux taxes ni aux repas à bord.

De plus, les coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de l’UE (EU ETS) ne bénéficient d’aucune réduction et ne sont pas remboursables.

Profitez des services à bord

À bord des ferries GNV, les passagers bénéficient de divers services pour rendre leur traversée agréable.

Un restaurant et un self-service proposent une variété de plats pour satisfaire tous les goûts. Une boutique est également disponible pour vos achats de dernière minute, et la connexion Wi-Fi permet de rester connecté tout au long du voyage.

Pour faciliter le paiement, GNV offre la possibilité de régler en plusieurs fois grâce à Scalapay. Cependant, il est important de noter que la réduction ne s’applique pas aux taxes ni aux repas consommés à bord. Profitez de ces commodités pour un voyage confortable.