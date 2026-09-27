GNV propose des réductions inédites sur les ferries vers l’Algérie, une aubaine pour les voyageurs

Découvrez l’offre exceptionnelle de GNV pour des voyages en ferry vers l’Algérie. Profitez de réductions allant jusqu’à 25 % sur les billets, valables jusqu’en mai 2027.

Avec des trajets confortables et divers services à bord, explorez les lignes Sète-Béjaïa et Sète-Alger à des tarifs compétitifs.

Des réductions exceptionnelles pour des voyages inoubliables

La compagnie maritime GNV propose une offre exceptionnelle pour les voyageurs souhaitant se rendre en Algérie en ferry.



Jusqu’au 29 septembre 2026, les réservations peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 25 % sur le prix des billets, pour des voyages jusqu’en mai 2027. Cette promotion s’applique à plusieurs lignes reliant la France à l’Algérie, offrant ainsi une opportunité unique de découvrir ce pays à moindre coût.

Cette réduction significative permet aux voyageurs de réaliser des économies substantielles, rendant leur expérience de voyage plus accessible et enrichissante. Avec un nombre limité de places disponibles, il est conseillé de réserver rapidement pour profiter de cette offre avantageuse et planifier un séjour mémorable en Algérie.

Des liaisons maritimes attractives vers l’Algérie

La promotion de GNV concerne les lignes au départ et à destination de l’Algérie, avec un total de 6 000 places disponibles.

Parmi les trajets proposés, les liaisons Sète-Béjaïa et Sète-Alger se distinguent par leurs tarifs compétitifs.

Le voyage Sète-Béjaïa est accessible à partir de 91 euros pour l’aller et 119 euros pour le retour, avec une durée de 20 heures dans chaque sens.

Quant à la ligne Sète-Alger, elle est proposée à partir de 143 euros pour l’aller et 146 euros pour le retour, également avec une durée de 20 heures. Ces tarifs attractifs permettent aux voyageurs de découvrir l’Algérie à des prix avantageux, tout en profitant d’une traversée confortable et agréable.

Des services exclusifs à bord pour un voyage confortable

À bord des ferries GNV, les passagers bénéficient de services variés pour agrémenter leur traversée. Un restaurant et un espace de restauration en libre-service sont disponibles pour satisfaire toutes les envies culinaires.

Les voyageurs peuvent également profiter d’une boutique et d’une connexion Wi-Fi pour rester connectés. De plus, GNV propose une option de paiement en plusieurs fois via Scalapay, facilitant ainsi la gestion des dépenses.

Les membres du programme de fidélité myGNV Club bénéficient d’avantages supplémentaires, comme des points bonus pour chaque réservation. Depuis le 1er janvier 2024, les billets incluent les coûts EU ETS, conformément à la directive européenne, impactant légèrement le prix final mais garantissant un voyage respectueux de l’environnement.