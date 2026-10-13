GNV propose des traversées vers l’Algérie avec des réductions estivales alléchantes pour 2027

Découvrez les nouvelles offres estivales de Grandi Navi Veloci pour 2027, avec des réductions attractives et des facilités de paiement.

Profitez de l’ouverture des réservations pour explorer les destinations algériennes prisées, tout en bénéficiant de services premium et d’un programme de fidélité avantageux. Ne manquez pas cette opportunité exclusive.

Réservations ouvertes : profitez des réductions estivales de GNV

La compagnie maritime GNV a lancé les réservations pour ses traversées vers l’Algérie pour l’été 2027, à partir du 11 octobre 2026.

Une réduction de 40 % est offerte sur les billets réservés entre le 12 et le 27 octobre 2026, avec une limite de 15 000 places disponibles.

Trois formules tarifaires sont proposées : SuperPromo, Standard, et Flexy. Notamment, la formule Flexy est au même prix que la Standard durant les deux premières semaines de vente, offrant ainsi une flexibilité accrue aux voyageurs.

Nouvelles liaisons et destinations pour 2027

En août 2026, GNV a inauguré une nouvelle liaison entre Civitavecchia, en Italie, et Annaba, en Algérie, renforçant ainsi sa présence sur le marché algérien.

Cette nouvelle route s’ajoute aux traversées déjà établies depuis l’été 2025, reliant le port de Sète en France aux villes algériennes d’Alger et de Béjaïa.

Pour l’été 2027, GNV propose des cabines et suites Premium et Deluxe rénovées, ainsi que des forfaits de connexion Internet SEA-FI. Ces offres visent à améliorer le confort des passagers et à répondre aux attentes des voyageurs modernes en quête de connectivité.

GNV, leader incontesté face à la concurrence

GNV se distingue en étant la première à commercialiser ses billets pour l’été 2027, devançant ainsi Algérie Ferries, Nouris Elbahr, Corsica Linea, et Baleària.

Les membres du programme de fidélité My GNV Club bénéficient d’une remise supplémentaire de 10 %, sous certaines conditions, renforçant l’attrait de l’offre.

De plus, GNV facilite les réservations avec un acompte de 10 %, le solde étant dû 30 jours avant le départ. Les voyageurs peuvent annuler gratuitement jusqu’à sept jours avant la traversée, offrant ainsi une flexibilité précieuse pour planifier leurs voyages.