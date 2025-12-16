GNV se prépare pour une nouvelle aventure maritime, l'Italie et l'Algérie bientôt reliées par la mer.

L’armateur italien Grandi Navi Veloci (GNV) envisage de lancer une liaison maritime directe entre l’Italie et l’Algérie pour répondre à une demande croissante.

En parallèle, la compagnie renforce sa flotte avec l’introduction de navires propulsés au gaz naturel liquéfié, dont le GNV Virgo, premier du genre en Italie.

GNV à l’assaut d’une nouvelle liaison maritime : l’Italie et l’Algérie

L’armateur italien Grandi Navi Veloci (GNV) est en train de finaliser un projet ambitieux : établir une liaison maritime directe entre l’Italie et l’Algérie.

Actuellement, des discussions sont en cours avec les autorités algériennes pour obtenir les autorisations nécessaires à la mise en place de cette nouvelle ligne.

Cette initiative de GNV répond à une demande croissante de transport entre ces deux pays, situés de part et d’autre de la Méditerranée.

Le projet coïncide également avec l’intégration de navires plus modernes dans la flotte de l’entreprise, soulignant son engagement envers l’innovation et l’amélioration continue de ses services.

Le GNV Virgo, un navire révolutionnaire propulsé au gaz naturel liquéfié

GNV a récemment dévoilé son nouveau joyau, le GNV Virgo. Ce navire, premier en Italie à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), marque une avancée significative dans l’industrie maritime.

Avec une capacité d’accueil de 1 785 passagers et plus de 600 véhicules, il est prêt à répondre aux besoins croissants de transport en Méditerranée.

Initialement, le GNV Virgo sera affecté à la ligne régulière entre Palerme et Gênes. Cependant, ce n’est que le début : cinq autres navires à GNL rejoindront progressivement la flotte de GNV, renforçant ainsi les lignes méditerranéennes de l’entreprise.

Quand pourrons-nous embarquer pour l’Algérie depuis l’Italie ?

GNV nourrit de grands espoirs pour la saison estivale 2026. En effet, la compagnie maritime italienne espère obtenir les autorisations algériennes nécessaires pour ouvrir la vente des billets pour cette période.

Le port de Gênes est envisagé comme point de départ pour cette ligne directe entre l’Italie et l’Algérie.

En partenariat avec AFLT Maritime, GNV prévoit de développer progressivement son offre. Un service au départ de l’Italie est ainsi prévu pour 2026.

Ce projet ambitieux témoigne de la volonté des deux entreprises de renforcer leurs liens et d’élargir leur champ d’action en Méditerranée.