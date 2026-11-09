Golden Visa en Grèce : les Algériens peuvent-ils obtenir un titre de séjour avec 250 000 € ?

La Grèce ouvre une nouvelle voie d’accès à la résidence aux investisseurs étrangers. Depuis 2025, les ressortissants algériens peuvent prétendre à un visa doré à partir de 250 000 euros, à condition d’investir dans une start-up répondant aux critères fixés par la législation grecque.

Contrairement au programme immobilier classique, cette formule repose sur le financement des entreprises innovantes. Elle impose notamment des obligations en matière de création d’emplois et de maintien de l’investissement.

250 000 euros pour investir dans une start-up grecque

Identifié sous la catégorie B.6, ce dispositif fixe le montant minimal de l’investissement à 250 000 euros. Les fonds doivent être injectés dans une jeune entreprise inscrite au registre national grec Elevate Greece ou dans certaines sociétés issues de la recherche universitaire.

L’investissement peut prendre la forme d’une participation au capital ou d’une souscription à des obligations émises par l’entreprise. Toutefois, l’investisseur ne peut détenir plus de 33 % du capital ou des droits de vote de la société bénéficiaire.

Cette condition exclut les investissements dans des entreprises ordinaires qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité du programme. Le choix de la start-up constitue donc une étape déterminante avant toute demande de résidence.

Deux emplois à créer et à maintenir pendant cinq ans

L’apport financier ne suffit pas pour obtenir le titre de séjour. La start-up doit créer au moins deux emplois à temps plein dans les douze mois suivant l’investissement. Ces postes doivent ensuite être maintenus pendant une durée minimale de cinq ans.

L’investisseur doit également conserver sa participation dans l’entreprise et respecter les engagements liés à l’opération. Tout manquement à ces obligations peut remettre en cause son droit au séjour.

Le dispositif associe ainsi l’accès à la résidence à une contribution directe à l’économie grecque, notamment au développement des jeunes entreprises et à la création d’emplois.

Quels avantages pour les investisseurs algériens ?

Les Algériens, comme les autres ressortissants de pays hors Union européenne, peuvent solliciter ce visa sous réserve de remplir les conditions financières et administratives. Le titre peut également couvrir le conjoint, les enfants de moins de 21 ans et les parents des deux conjoints, selon les règles applicables.

Autre avantage aucune durée minimale de présence physique en Grèce n’est imposée pour conserver ce permis, à condition de maintenir l’investissement et de respecter les obligations du programme.

Le titre autorise également les déplacements dans l’espace Schengen pour 90 jours maximum sur toute période de 180 jours. Il ne donne toutefois pas automatiquement le droit de travailler ou de s’installer dans un autre pays européen.