Golf : Moulay Rachid orchestre une rencontre stratégique à Rabat, voici les détails

Le golf, sport de précision et de stratégie, est au cœur d’une rencontre orchestrée par Moulay Rachid à Rabat. Cette initiative, qui suscite déjà un vif intérêt, promet d’être riche en rebondissements et en enseignements. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Qui sont les acteurs clés impliqués ? Quelles perspectives pour le golf marocain et international ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Alors, préparez-vous à plonger dans les coulisses de ce rendez-vous stratégique, où le fair-play se mêle à la diplomatie sportive. Restez connectés pour découvrir tous les détails de cet événement inédit.

Le Prince Moulay Rachid préside l’Assemblée Générale Extraordinaire de la FRMG

Lundi dernier à Rabat, le Prince Moulay Rachid a présidé l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG). Cette réunion, organisée conformément aux statuts de la FRMG, a vu la participation des membres du Comité Directeur, des représentants des clubs, ainsi que de Mohamed Saâd Berrada, Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, et de M. Faïçal Laraïchi, Président du Comité National Olympique Marocain.

Le rôle de leadership du Prince Moulay Rachid a été mis en avant lors de cette assemblée.

Une nouvelle politique sportive pour l’encadrement de la jeunesse marocaine

En 2025, une stratégie sportive innovante sera mise en place pour guider la jeunesse marocaine vers des parcours d’excellence à travers le pays. Cette initiative, soutenue par tous les acteurs du golf marocain, vise à inspirer les jeunes et à leur offrir un environnement propice à leur épanouissement. Le Prince Moulay Rachid a souligné l’importance de cette vision lors de son discours à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2019.

Il a également mis l’accent sur le rôle crucial des cadets dans l’écosystème golfique national et a insisté sur la nécessité de leur fournir une couverture sociale adéquate. Cette mesure représente une avancée sociale majeure qui contribuera au développement qualitatif du tourisme golfique.

Signature de protocoles d’accord et appel à une transition écologique

Deux protocoles d’accord ont été signés lors de cette réunion. Le premier, entre la FRMG et les représentants des clubs du Royaume, établit le cadre organisationnel et les principes de structuration du métier de cadet à l’échelle nationale. Le second, conclu avec la Caisse Nationale de Retraite et d’Assurances (CNRA), détaille les modalités d’accompagnement pour déployer la couverture sociale en faveur des cadets et la création d’un fonds de soutien dédié.

Par ailleurs, le Prince Moulay Rachid a appelé à une transition écologique dans le golf, notamment par l’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des parcours. La séance s’est clôturée par la lecture du message d’allégeance adressé au Roi Mohammed VI.