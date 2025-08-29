Gouvernement : changements majeurs avec de nouvelles nominations, voici les postes concernés

Le paysage politique national est en pleine mutation. Des changements majeurs sont à prévoir au sein du gouvernement avec l’annonce de nouvelles nominations à des postes clés. Ces bouleversements, qui marquent un tournant dans la stratégie gouvernementale, concernent plusieurs départements et ministères. Cet article vous dévoilera les postes concernés par ces remaniements et les implications potentielles pour l’avenir de notre pays.

Restez connecté pour découvrir les visages qui façonneront la politique nationale dans les mois à venir.

Le Conseil de gouvernement marocain approuve des nominations à des postes supérieurs

Le gouvernement marocain a récemment validé plusieurs nominations à des postes de haut rang, en accord avec l’article 92 de la Constitution. Cette approbation s’est déroulée lors d’une réunion du Conseil de gouvernement à Rabat.

Parmi les nominations figurent M. Brahim Salek au ministère de la Santé et de la Protection Sociale, MM. Lhoussaine Ait Lhaj et Khalid Gouiza au ministère de l’Aménagement du territoire national, M. Nabil Hamina au ministère de l’Enseignement supérieur et Mme Insaf Cherrat au ministère de la Solidarité.

Ces nominations soulignent l’importance de l’approbation du Conseil dans le processus de nomination.

Détails des nominations dans les différents ministères

À la tête de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Béni Mellal, M. Brahim Salek a été désigné par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Au sein du ministère de l’Aménagement du territoire national, MM. Lhoussaine Ait Lhaj et Khalid Gouiza ont été promus inspecteurs régionaux pour les régions Souss-Massa et Dakhla-Oued Eddahab respectivement.

Le ministère de l’Enseignement supérieur a nommé M. Nabil Hamina président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Enfin, Mme Insaf Cherrat a été nommée directrice de la Femme au ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

Potentiel impact des nominations sur la gouvernance et les politiques publiques

Ces nominations pourraient avoir un impact significatif sur la gouvernance et les politiques publiques au Maroc. En effet, elles pourraient influencer les stratégies et initiatives dans leurs domaines respectifs. Par exemple, M. Brahim Salek pourrait apporter de nouvelles perspectives à l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Béni Mellal.

De même, les nouveaux inspecteurs régionaux, MM. Lhoussaine Ait Lhaj et Khalid Gouiza, pourraient impulser une nouvelle dynamique dans l’aménagement du territoire national. Ces changements pourraient également affecter l’enseignement supérieur avec la nomination de M. Nabil Hamina à la tête de l’Université Ibn Zohr d’Agadir et la politique de la femme avec la nomination de Mme Insaf Cherrat.