Gouvernement : Découvrez l’agenda intrigant de la réunion de ce jeudi

Le gouvernement est sur le point de tenir une réunion ce jeudi, dont l’agenda suscite déjà beaucoup de curiosité. Les enjeux sont importants et les attentes élevées. Quels sujets seront abordés ? Quelles décisions pourraient être prises ? L’incertitude règne, alimentant les spéculations.

Dans cet article, nous allons vous donner un aperçu de ce qui pourrait se passer lors de cette rencontre cruciale. Restez avec nous pour découvrir l’agenda intrigant de la réunion gouvernementale de ce jeudi.

Le Conseil de gouvernement marocain se prépare pour une réunion cruciale

Le Conseil de gouvernement du Maroc, un organe exécutif essentiel dirigé par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, se réunira jeudi pour discuter de son programme d’action.

Cette instance, qui comprend également les ministres, joue un rôle crucial dans la coordination et l’application des politiques gouvernementales. La prochaine session sera consacrée à l’examen des défis majeurs auxquels le pays est confronté et à la mise en place de stratégies pour y faire face.

Examen de projets de loi et décrets clés lors de la prochaine réunion du Conseil

Lors de cette réunion, le Conseil se penchera sur un projet de loi visant à réviser le Dahir relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. L’objectif est d’améliorer les conditions d’indemnisation pour ces victimes.

De plus, deux décrets seront à l’étude

l’un concerne la définition des établissements d’enseignement supérieur hors universités,

l’autre porte sur les droits d’auteur et droits voisins en matière de reproduction reprographique.

Ces décrets ont pour but de renforcer la réglementation dans ces domaines essentiels.

Signature d’une convention judiciaire entre le Maroc et le Kazakhstan

La prochaine étape de la réunion du Conseil sera consacrée à l’examen d’une convention d’assistance judiciaire dans le domaine pénal, signée entre le Maroc et le Kazakhstan en décembre 2024.

Cette convention, qui renforce la coopération juridique entre les deux pays, sera accompagnée d’un projet de loi pour son approbation.

L’objectif est de faciliter l’échange d’informations et de procédures judiciaires en matière pénale, contribuant ainsi à une meilleure application de la justice.