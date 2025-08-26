Gouvernement : les points clés de l’agenda de ce jeudi, voici ce qu’il faut attendre

L’agenda politique est souvent chargé et ce jeudi ne fait pas exception. Entre les débats parlementaires, les réunions de cabinet et les annonces officielles, il peut être difficile de suivre le rythme. C’est pourquoi nous avons décidé de vous présenter les points clés à retenir pour cette journée.

Quels sont les enjeux majeurs ? Quelles décisions pourraient influencer notre quotidien ? Restez connectés pour découvrir les éléments essentiels de l’agenda gouvernemental de ce jeudi 2025.

Le Conseil de gouvernement présidé par Aziz Akhannouch se prépare pour une session chargée

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, présidera ce jeudi un Conseil de gouvernement riche en discussions et décisions. Selon un communiqué officiel, la séance débutera par l’examen d’un projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Deux décrets seront ensuite à l’ordre du jour, dont l’un concerne la modification d’une taxe parafiscale destinée au Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques.

Le second porte sur le montant des indemnités pour heures supplémentaires allouées aux cadres enseignants. Par ailleurs, un accord entre le Maroc et l’AFROSAI sera également examiné. Enfin, une réunion spéciale suivra le Conseil pour discuter de certaines propositions de loi.

Examen de projets de loi et décrets clés lors du Conseil de gouvernement

Le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique sera le premier à être examiné par le Conseil. Il sera suivi de deux projets de décrets importants. Le premier vise à réviser le décret instaurant une taxe parafiscale, nommée « Taxe de solidarité contre les évènements catastrophiques », au bénéfice du Fonds de solidarité contre ces mêmes évènements.

Le second projet de décret concerne la fixation des indemnités pour heures supplémentaires accordées aux cadres du corps enseignant. Ces discussions promettent d’être animées et cruciales pour l’avenir de l’éducation et de la gestion des catastrophes dans le pays.

Accord de siège avec l’AFROSAI et nominations à des fonctions supérieures

Le Conseil examinera également un accord de siège entre le Maroc et l’Organisation Africaine des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (AFROSAI). Cet accord, signé à Rabat le 30 avril 2025, vise à établir le siège permanent de l’AFROSAI au Maroc.

En outre, le Conseil se penchera sur des propositions de nomination à des postes de haut rang, conformément à l’article 92 de la Constitution. Ces nominations sont cruciales pour le fonctionnement efficace du gouvernement et seront soigneusement examinées par le Conseil.