GQ Hommes de l’Année 2025 : le triomphe de deux talents algériens sur la scène internationale

La 14ᵉ édition des Hommes de l’Année GQ a célébré les talents qui ont marqué 2025.

3 M Abonnés sur Twitch Amine rassemble une communauté de trois millions de personnes, confirmant son influence dans le streaming francophone.

Parmi les lauréats, DJ Snake et Amine, deux figures d’origine algérienne, ont été distingués lors de la cérémonie tenue aux Bains Paris.

Le palmarès a récompensé l’excellence dans divers domaines tels que la musique, le cinéma, la mode, le sport et les médias.

GQ Hommes de l’Année 2025 : une cérémonie sous le signe de la diversité et de l’excellence

La 14ᵉ édition des Hommes de l’Année GQ, qui s’est déroulée le 20 novembre aux Bains Paris, a mis à l’honneur huit personnalités ayant marqué l’année 2025 par leur créativité, leur talent et leur engagement.

Ces figures influentes dans les domaines de la musique, du cinéma, de la mode, du sport et des médias ont été récompensées pour leur audace, leur vision et leur capacité à inspirer.

Les lauréats de cette année, dont DJ Snake et Amine, deux figures d’origine algérienne, ainsi que Ousmane Dembélé, Simon Porte Jacquemus, Theodora, Benjamin Voisin, Paul de Saint Sernin et Nicolas Demorand, reflètent l’excellence, la créativité et l’impact de leur travail sur un public national et international.

DJ Snake et Amine : deux talents algériens à l’honneur

2025 a été une année exceptionnelle pour DJ Snake, de son vrai nom William Grigahcine. Il a marqué les esprits avec un concert mémorable au Stade de France, suivi d’une after-party à l’Accor Arena.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GQ France (@gqfrance)



Son troisième album, « Nomad », a confirmé son statut d’artiste incontournable, renforçant sa réputation sur la scène internationale.

De son côté, Amine s’est imposé comme une figure influente du streaming avec plus de trois millions d’abonnés sur Twitch.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GQ France (@gqfrance)



Au-delà de son succès numérique, il a également mené des actions caritatives remarquables, notamment le marathon Stream for Humanity, témoignant de son engagement envers des causes humanitaires.

Qui sont les autres lauréats de cette édition 2025 ?

D’autres talents ont été mis à l’honneur lors de cette cérémonie. Ousmane Dembélé, couronné Ballon d’Or 2025, a brillé par son professionnalisme et son talent sur le terrain de football.

Simon Porte Jacquemus, créateur de mode, a continué de captiver le public avec ses défilés-spectacles et son storytelling unique.

GQ dévoile les Hommes de l’Année 2025 : huit personnalités qui, du sport au cinéma, de la musique à la littérature, ont marqué l’année par leur créativité et leur audace. #GQMOTY pic.twitter.com/SlLdFJgcDw — GQ France (@GQ_France) November 18, 2025



Benjamin Voisin, acteur prometteur, a été salué pour ses performances remarquables au cinéma et à la télévision. Theodora, chanteuse révélée par le single “Kongolese sous BBL”, est devenue la deuxième artiste féminine la plus écoutée en France en 2025.

Nicolas Demorand, journaliste phare de France Inter, a brisé un tabou autour des maladies mentales en racontant sa lutte contre la bipolarité. Enfin, Paul de Saint Sernin, humoriste, a séduit le public avec ses spectacles authentiques et sincères.