Grâce à Disco Maghreb, DJ Snake atteint un record de plusieurs millions de vues sur YouTube

Désireux de promouvoir la culture algérienne, c’est à travers son univers musical que Dj Snake nous présente son pays, l’Algérie. Un bijou musical qui vaut son pesant d’or. Intitulé Disco Maghreb, en hommage au groupe de musique algérien du même nom, le nouveau titre de l’artiste au multiple disque de platine rencontre un franc succès et cumule des millions de vues sur YouTube. Nous vous racontons en détail pourquoi ce nouveau clip bat tous les records.



Un nouveau titre à succès de Dj Snake

Tout le monde en parle, et pour cause, le nouveau morceau Disco Maghreb de Dj Snake fait la une de la plateforme YouTube. Un son à la fibre maghrébine, ingénieusement mélangé à de l’électro, qui bouscule les codes et fait danser au-delà des frontières algériennes. Une publicité réussie, car dès sa sortie, le nouveau tube de William Sami Grigahcine alias Dj Snake, engrange les vus et est balancé dans presque toutes les radios du monde.

Une sonorité typiquement algérienne, un clip mettant en scène plusieurs aspects culturels de son pays d’origine, le tout avec le talent qu’on le connaît ; un cocktail soigneusement préparé et consommé sans modération par les auditeurs.

Un bijou de culture tant dans l’aspect musical que visuel qui fait la fierté de toute une Nation, et qui va sans doute devenir une carte postale du pays. En effet, le clip a atteint plus de 50 Millions de vues en l’espace d’un mois seulement sur YouTube. Un succès que l’auteur n’a pas manqué d’accueillir avec humilité, en remerciant sa communauté et ses fans pour ce record. Lui qui a déjà à son palmarès de multiple disque d’or, de platine et de diamant.