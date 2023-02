Grave pénurie de pièces de rechange automobiles en Algérie – comment résoudre cette crise ?

En Algérie, la pénurie de pièces de rechange automobiles est un problème majeur qui affecte la société en entier. Les consommateurs ne peuvent trouver les pièces nécessaires pour entretenir leur véhicule, les commerçants subissent des pertes financières et la sécurité routière est compromise.

La crise est due au blocage du marché des véhicules. Cela a eu un impact sur la production et la distribution de véhicules neufs et de leurs pièces. Le manque de véhicules neufs sur le marché algérien a considérablement réduit la disponibilité des pièces de rechange, causant des difficultés croissantes pour les consommateurs.

Les conséquences sur les consommateurs et les commerçants

Les automobilistes en Algérie rencontrent de plus en plus de difficultés pour trouver les pièces de rechange nécessaires à la réparation de leurs véhicules. Cette situation s’aggrave depuis plusieurs mois et les pièces de rechange sont de plus en plus rares et chères.

Les consommateurs sont donc contraints de faire appel à des pièces contrefaites. Cela pourrait entraîner des conséquences néfastes sur l’état des voitures, leur performance et surtout sur la sécurité routière.

L’importance d’une intervention des pouvoirs publics

Le président de l’association de protection des consommateurs, Apoce, a annoncé la réception de nombreuses plaintes sur la pénurie de pièces de rechange automobiles en Algérie. Selon un sondage, 96% des participants ont affirmé que les pièces de rechange sont difficiles à trouver sur le marché local.

Il est donc important que les pouvoirs publics effectuent une enquête sur la perturbation de l’importation de véhicules et prennent des mesures pour résoudre cette crise. La pénurie de pièces de rechange automobiles est une conséquence du blocage du marché des véhicules.

Toutefois, il est crucial de trouver une solution pour permettre aux consommateurs d’avoir accès à des pièces de rechange de qualité.