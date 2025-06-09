Great Wall Algérie : Kahina Moubri promet une gamme variée pour répondre à tous les besoins en 2025

Kahina Moubri, figure emblématique de Great Wall Algérie, a récemment fait des promesses alléchantes concernant l’avenir de la marque. Elle envisage une gamme de produits diversifiée pour répondre à toutes les attentes des consommateurs algériens. Cette annonce suscite déjà un vif intérêt et une grande curiosité parmi les amateurs d’automobiles. Quels sont donc ces nouveaux modèles qui promettent de révolutionner le marché automobile en Algérie ?

Découvrons ensemble les perspectives excitantes que nous réserve Great Wall Algérie.

Great Wall Motor Algérie : une participation remarquée au Media Driving Tour

Great Wall Motor Algérie a marqué sa présence lors du Media Driving Tour, affirmant ainsi son soutien indéfectible à l’industrie automobile algérienne. Cette participation a été l’occasion pour la marque de mettre en avant ses produits phares, notamment ses pick-up. L’entreprise a profité de cet événement pour démontrer la performance et la fiabilité de ses véhicules sur des trajets longs et sinueux.

En particulier, le Wingle 7 et le Poer ont été mis à l’épreuve, ces modèles ayant déjà fait leurs preuves sur les routes algériennes. Par ailleurs, Great Wall Motor Algérie a également présenté son atelier 216, qui offre un service après-vente complet et unique en Algérie, ouvert de jour comme de nuit.

Élargissement de l’offre de service après-vente de Great Wall Motor Algérie

Great Wall Motor Algérie a récemment étendu son offre de service après-vente à d’autres marques, en plus de ses propres véhicules. Cette initiative est née suite à un appel lancé aux anciens propriétaires de véhicules Great Wall pour rejoindre leur entité. L’atelier 216, situé au 216 rue Hassiba Ben Bouali, offre une prise en charge complète des demandes des clients, quels que soient la marque et le modèle de leur véhicule.

Ouvert de 8h à 22h, cet atelier offre une flexibilité horaire appréciable pour les clients souhaitant effectuer des réparations, des vidanges ou des contrôles sur leurs véhicules. C’est une réponse efficace aux besoins d’entretien d’un parc automobile vieillissant.

Projet d’usine à Aïn Defla et expansion de la gamme de produits de Great Wall Motor Algérie

Great Wall Motor Algérie a annoncé son intention de lancer une usine dans la wilaya de Aïn Defla. Le projet, annoncé il y a un mois, avance rapidement avec les premiers véhicules prévus pour sortir de l’usine dès l’année prochaine.

Parallèlement à ce développement majeur, la marque envisage d’intégrer de nouveaux modèles à sa gamme de produits en Algérie. Les modèles Poer et Wingle 7, Haval H6 et Tank, qui ont connu un succès notable dans des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Amérique latine et l’Australie, seront bientôt disponibles pour répondre aux besoins et attentes variés des clients algériens.