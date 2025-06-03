Great Wall Wingle 7 et Poer : Un duo de véhicules alliant performance et polyvalence pour 2025

Découvrez le duo de véhicules qui fait sensation en 2025 : la Great Wall Wingle 7 et la Poer. Ces deux modèles, signés par le constructeur chinois Great Wall Motors, se distinguent par leur performance remarquable et leur polyvalence inégalée. Que vous soyez un professionnel à la recherche d’un utilitaire robuste ou un particulier en quête d’une voiture confortable pour vos trajets quotidiens, ces deux véhicules sauront répondre à vos attentes.

Plongez dans l’univers de la Great Wall Wingle 7 et de la Poer, et découvrez comment elles redéfinissent les standards de l’industrie automobile.

Great Wall dévoile ses pick-ups Wingle 7 et Poer lors du Media Driving Tour

La marque chinoise Great Wall a profité du Media Driving Tour pour présenter deux de ses modèles phares, les pick-ups Wingle 7 et Poer. Le Wingle 7 se distingue par sa capacité de chargement impressionnante, sa durabilité et son design attrayant. Il offre une performance routière exceptionnelle grâce à son moteur 2.0 l et sa technologie avancée.

De son côté, le Poer est un pick-up robuste doté d’une technologie embarquée de pointe. Ces deux véhicules viennent contredire les idées reçues sur la qualité des voitures chinoises et rivalisent avec les leaders du segment en termes de design, de finition et de motorisation.

Le Wingle 7 : un pick-up alliant capacité, durabilité et esthétique

Le Wingle 7 de Great Wall se distingue par sa grande capacité de chargement, son design séduisant et son intérieur spacieux. Son moteur 2.0 l à injection directe à rampe commune offre une puissance et une efficacité remarquables, tout en économisant du carburant. Sa stabilité et sa motricité sont optimales grâce à un châssis robuste et une carrosserie aérodynamiquement optimisée.

De plus, sa transmission intégrale 4WD, associée à des suspensions avancées, garantit une expérience de conduite optimale et un contrôle total. Le Wingle 7 est donc un véhicule qui combine commodité, performance et style.

Le Poer : un pick-up puissant doté d’une technologie de pointe

Le Poer, autre joyau de Great Wall, est un véritable concentré de force et de technologie. Son design robuste et viril ne laisse pas indifférent. Équipé d’un système de démarrage à distance, il offre une expérience de conduite innovante. Sous le capot, on retrouve un moteur 4 cylindres 2l turbo compressé, couplé à une boîte de vitesses à 8 rapports. Avec un couple de 400 Nm et une puissance de 163 ch, le Poer démontre une énergie impressionnante.

Sa tenue de route est irréprochable, que ce soit sur l’asphalte ou en dehors des sentiers battus. De plus, une panoplie d’aides électroniques vient renforcer la sécurité et le confort de conduite. Le Poer s’impose donc comme un pick-up performant et technologiquement avancé.