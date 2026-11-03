Green Card : les inscriptions 2027 et 2028 au cœur d’un nouveau bras de fer judiciaire

La loterie américaine de la Green Card fait l’objet d’une nouvelle offensive judiciaire. Un ressortissant russe installé aux États-Unis a déposé une plainte pour contraindre l’administration Trump à ouvrir les inscriptions aux programmes Diversity Visa 2027 et 2028.

Cette procédure intervient alors que la reprise de la loterie DV-2027, ordonnée en première instance, reste suspendue par une cour d’appel fédérale.

Une plainte pour contraindre l’administration à ouvrir les inscriptions

Le 1er novembre 2026, Ivan Ivannikov a engagé une action en justice contre le secrétaire d’État américain Marco Rubio devant le tribunal fédéral du district central de Californie.

Le plaignant affirme remplir les conditions nécessaires pour participer au programme Diversity Visa. Il demande à la justice d’obliger le Département d’État à lancer les inscriptions des éditions DV-2027 et DV-2028, avec des périodes d’ouverture d’au moins 30 jours chacune.

Cette démarche vise à permettre aux candidats concernés de déposer leur dossier malgré le blocage du calendrier officiel. Elle pourrait également relancer le débat juridique sur les obligations de l’administration américaine concernant l’organisation de cette loterie d’immigration.

La reprise de la loterie DV-2027 reste bloquée

Le 14 octobre 2026, une juge fédérale avait ordonné au Département d’État de reprendre le processus de la loterie DV-2027, notamment en annonçant un calendrier et en ouvrant les inscriptions.

Toutefois, le gouvernement américain a fait appel de cette décision. Le 29 octobre, la cour d’appel du neuvième circuit a suspendu l’application de l’injonction pendant l’examen du recours.

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La juridiction a notamment soulevé des questions concernant la capacité du cabinet d’avocats à l’origine de la première procédure à démontrer que ses intérêts étaient protégés par la loi encadrant le programme.

La nouvelle plainte se distingue ainsi de la précédente, puisqu’elle est portée par un candidat potentiel qui affirme subir directement les conséquences de la fermeture des inscriptions.

Jusqu’à 55 000 visas pour les candidats éligibles

Le programme Diversity Visa permet d’attribuer chaque année jusqu’à 55 000 visas d’immigrant à des ressortissants de pays présentant de faibles niveaux d’immigration vers les États-Unis.

Les personnes sélectionnées peuvent ensuite demander la résidence permanente, à condition de satisfaire aux critères d’éligibilité, notamment en matière de niveau d’études ou d’expérience professionnelle, et de réussir les vérifications administratives.

Pour les candidats algériens comme pour les autres ressortissants des pays admissibles, l’absence de calendrier officiel empêche actuellement de déposer une candidature aux éditions concernées.

La sélection ne garantit pas automatiquement l’obtention d’une Green Card, les candidats doivent encore franchir les différentes étapes de la procédure consulaire.