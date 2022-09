Grève des contrôleurs en France avec 55% de vols annulés – Attention aux vols vers l’Algérie sont touchés

Une nouvelle qui risque de miner un grand nombre de personnes : une grève des contrôleurs en France. Vous n’êtes pas sans savoir que : qui dit grève des contrôleurs dit forcément des conséquences sur les déplacements de quasi tout le monde.

Une grève prévue pour le 16 septembre

Les contrôleurs en France ayant l’impression de ne pas être assez considérés, ont décidé de faire entendre leur voix. Leur objectif est de réclamer une augmentation des salaires. En effet, à cause de la situation économique à l’échelle mondiale, leur pouvoir d’achat est d’autant plus réduit. Le syndicat des contrôleurs est, de ce fait, soucieux du niveau de l’inflation mais aussi des recrutements qui ne tarderont pas à venir.

Notons qu’une hausse de 6,8% du prix de la consommation en France risque d’être effective. C’est une preuve de l’accélération du rythme de l’inflation dans les villes françaises. À la longue, cela aura des conséquences notables sur la croissance de la seconde économie de la zone euro.

Une perturbation probable des vols France-Algérie

La répercussion principale de cette grève des contrôleurs, c’est le ralentissement des activités aériennes du pays. L’équilibre d’usage entre l’offre et la demande ne sera donc pas de mise. D’abord sur le plan national, cela aura des impacts mais plus la grève dure plus les répercussions vont se faire sentir au niveau international.

D’ailleurs, le communiqué de la DGAC a fait part d’annulations de quelques vols en plus de retards probables sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, pour réduire autant que possible les conséquences regrettables sur le programme aérien, un service minimum a été mis en place par les autorités concernées. Ces mesures ont toutes aussi bien été prises pour réduire le trafic. Toutefois, il reste certain que les perturbations seront de mise, y compris les vols France-Algérie.