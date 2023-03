Grève du 7 Mars en France – Un mardi noir contre la réforme des retraites

Le 7 mars 2023, la France s’est arrêtée. La sixième journée de grève contre la réforme des retraites a eu lieu cette date et a provoqué de nombreux mouvements de grèves dans divers secteurs tels que la santé, l’énergie ou encore les transports sur le territoire français.

L’objectif des syndicats était clair : obtenir le retrait de cette réforme, qui prévoit notamment de reporter l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Le mot d’ordre est donc resté le même depuis janvier : une reconduction de la grève prenant des formes diversifiées selon les secteurs afin d’obtenir satisfaction.

Pour comprendre l’origine de cette colère, il faut revenir sur la convention sur laquelle le gouvernement s’est basé pour justifier cette réforme. En effet, un objectif avait été affiché : réduire les dépenses publiques à moins de 3 % du PIB en 2027.

Michaël Zemmour, économiste, tempère cependant cette urgence en soulignant que le calendrier du gouvernement est forcé par des considérations externes au système des retraites et en rappelant que fin 2021, l’ensemble des réserves mobilisables du système de retraites s’élevaient à 163,2 milliards d’euros.

Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, était quant à lui qualifié de jour spécial par les syndicats qui appelaient les salariés à s’inscrire dans les initiatives prévues à cette date et à dénoncer les inégalités salariales liées aux femmes. Divers mouvements sont alors mis en place comme des grèves supplémentaires, du débrayage plus tôt ou encore le refus d’heures supplémentaires.

Une manifestation populaire ?

Ces mouvements trouvent-ils un écho populaire ? Pour François Ruffin, député de la Somme, deux tiers des Français sont favorables à ce blocage et il explique qu’il y a eu trois manifestations à 1, 2 et 3 millions de personnes et 9 salariés sur 10 qui disent non à cette réforme.

Quelles sont les conséquences des grèves ?

Les grèves ont donc des conséquences réelles sur le territoire français. Ainsi, à la SNCF, 80 % des TGV Inoui et Ouigo sont annulés, ainsi que presque tous les Intercités, avec des liaisons internationales dégradées voire interrompues entre la France et l’Allemagne et la France et l’Espagne notamment. Sur le réseau SNCF, un train sur trois circule sur les RER A et B et sur les lignes ferroviaires H, K, U, un train sur cinq sur les RER C et D, ainsi que sur les lignes J, L, N, R, et un sur dix sur le RER E et la ligne P.

Dans le réseau RATP, deux métros sur trois en journée circulent sur la ligne 4. La ligne 6 est ouverte de 5h30 à 20 heures avec un train sur trois en moyenne.

La ligne 6 est ouverte de 5h30 à 20 heures avec un train sur trois en moyenne. Le trafic est normal sur les seules lignes 1 et 14.

De manière générale, le climat social risque d’être tendu dans les semaines à venir, les salariés ayant déjà manifesté leur volonté de poursuivre les mouvements jusqu’au retrait complet de cette réforme. Reste à savoir si le mouvement sera suffisamment fort pour permettre aux syndicats d’obtenir gain de cause.

1 TGV sur 5, en moyenne, même fréquence pour les TER.

