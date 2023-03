Grève du jeudi 23 mars en France – La mobilisation continue

L’opposition à la réforme des retraites ne faiblit pas, malgré l’adoption définitive du texte par le Parlement. Les syndicats restent déterminés et une nouvelle journée de grèves et de manifestations est prévue pour le jeudi 23 mars 2023, notamment dans l’Éducation nationale et les transports.

Emmanuel Macron a été critiqué vertement par divers membres de l’opposition suite à son discours sur les retraites, comme Jean-Luc Mélenchon qui dénonce les « traditionnelles marques de mépris » ou Michel Beaugas qui accuse le chef de l’État de mentir aux Français.

Perturbations dans les établissements scolaires

Les écoles, collèges et lycées risquent d’être perturbés lors de cette journée de grève.

Des fermetures d’établissements scolaires et de structures périscolaires sont à prévoir.

Les syndicats enseignants discutent déjà de la reconduction du mouvement.

Grève du 23 mars: 70% d’enseignants grévistes et au moins 140 écoles fermées à Paris ce jeudi – BFM Paris Ile-de-Francehttps://t.co/bdSi7fCMl2 — Dernières nouvelles (@nouvelles2025) March 22, 2023

Trafic perturbé sur la RATP et la SNCF

La circulation des métros, RER, bus et tramways sera également très perturbée ce jeudi 23 mars 2023. L’intersyndicale de la RATP s’est jointe au mouvement de grève contre la réforme des retraites après le recours au 49.3 par le gouvernement.

Prévisions de trafic pour la RATP

Toutes les lignes du métro parisien seront très perturbées.

Un RER sur deux sera en circulation sur les lignes A et B.

La circulation sera quasi normale dans les bus et tramways.

Prévisions de trafic pour la SNCF

Le secteur des transports en commun, y compris la SNCF, sera impacté par cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Des perturbations sont donc à prévoir également sur le réseau ferroviaire.

Nouveaux mouvements de grève et manifestations interprofessionnelles

Cette journée du jeudi 23 mars 2023 marque la 9e grande journée de grève et de manifestations interprofessionnelles organisée par l’intersyndicale. Face à cette situation, il est important de s’informer en amont sur les perturbations possibles afin de prendre les mesures nécessaires pour minimiser l’impact sur son quotidien.

Grève contre la réforme des retraites : le parcours de la manifestation parisienne jeudi

➡️ https://t.co/aqDbLu0tqx pic.twitter.com/EjLbbHvOCZ — France Bleu Paris (@francebleuparis) March 22, 2023

Se tenir informé des perturbations

Pour connaître les prévisions de trafic et suivre l’évolution de la situation, il est recommandé de consulter régulièrement les sites officiels de la RATP et de la SNCF, ainsi que les médias locaux et nationaux.

En dépit de l’adoption de la réforme des retraites, la mobilisation des opposants au projet se poursuit et promet de provoquer de nombreuses perturbations lors de la grève du jeudi 23 mars 2023. Écoles, transports en commun et autres secteurs seront impactés, mettant à l’épreuve la patience des usagers. Il est essentiel de se tenir informé et de s’adapter afin de limiter les désagréments occasionnés par ces mouvements sociaux.

Sources