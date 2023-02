Grève illimitée des travailleurs d’Algérie Poste : Quels sont les enjeux et les réactions ?

Ce samedi 28 janvier 2023, une grève surprise a été lancée par les employés d’Algérie poste. Cette grève non précédée d’une notification, comme le stipule la loi, a eu lieu en coïncidence avec le versement de l’allocation chômage. Ce mouvement de protestation a été dénoncé par l’ensemble des citoyens algériens et même l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE). La direction générale d’Algérie Poste n’a pas tardé à réagir. Mais quels sont les enjeux de cette grève et les réactions des principaux concernés ?

Les revendications des grévistes d’Algérie Poste

Les employés d’Algérie Poste qui sont en grève depuis ce samedi 28 janvier 2023 veulent revendiquer un certain nombre de droits. Ils aspirent à une hausse des salaires, à une allocation de rémunération individuelle et collective, à la prime annuelle de rémunération, à deux jours de repos par semaine et à la prime du Covid-19. Ils réclament également la liberté syndicale, un droit garanti par la constitution algérienne.

Le directeur général d’Algérie poste donne plus de détails

Selon Louai Zaidi, le directeur général d’Algérie Poste, l’arrêt de travail des travailleurs au niveau des bureaux d’Algérie Poste n’est pas une grève. Il a fait savoir que les parties qui ont poussé les agents d’Algérie Poste à cette grève seront poursuivis en justice. D’autant plus, que cet acte était en coïncidence avec le versement de l’allocation chômage. D’après Zaidi, le taux de réponse à cette grève a été estimé à 15 %.

La grève surprise des employés d’Algérie poste a suscité beaucoup de réactions. La direction générale d’Algérie Poste a déposé une plainte auprès de la justice. Quant aux grévistes, ils revendiquent un certain nombre de droits. Les enjeux de cette grève sont à suivre de près, pour savoir si les revendications des grévistes seront satisfaites ou non.