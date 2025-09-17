Grippe aviaire au Portugal : la réaction surprenante du Maroc face à l’épidémie

Face à l’épidémie de grippe aviaire qui sévit actuellement au Portugal, le Maroc a adopté une réaction pour le moins surprenante. Alors que la plupart des pays renforcent leurs mesures sanitaires et restreignent les importations de volailles, le royaume chérifien semble prendre un chemin différent.

Quelle est donc cette stratégie inattendue mise en place par le Maroc face à cette crise sanitaire ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article, où nous analyserons les actions entreprises par le Maroc et tenterons de comprendre les raisons de cette approche singulière.

Suspension des importations de volailles par le Maroc : une mesure préventive contre la grippe aviaire

En réaction à l’apparition d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène dans une exploitation avicole près de Lisbonne, l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) au Maroc a décidé de suspendre les importations de volailles, d’œufs et de leurs dérivés en provenance du Portugal. Cette décision préventive vise à empêcher l’introduction de volailles infectées sur le territoire marocain.

La suspension concerne également les viandes de volaille, les produits dérivés, ainsi que les œufs et les aliments pour animaux. Cette mesure fait suite à l’annonce faite par la Direction Générale de la Santé au Portugal, suscitant des inquiétudes quant à la propagation de la maladie dans d’autres pays.

L’impact de la grippe aviaire menace moyens de subsistance, commerce et économies. Détection précoce, signalement rapide et réponse efficace sont essentiels pour prévenir sa propagation, protéger les communautés et les systèmes agroalimentaires.https://t.co/9YrrKFEKhR#IAHP pic.twitter.com/vPkQE1VHNF — FAO en français (@FAOenFrancais) September 9, 2025

La grippe aviaire au Portugal : une menace pour la santé publique

La Direction Générale de la Santé au Portugal a récemment confirmé l’émergence d’un foyer de grippe aviaire hautement pathogène dans une ferme de poules pondeuses située non loin de Lisbonne. Cette annonce a suscité des craintes quant à la propagation de cette maladie potentiellement mortelle vers d’autres pays.

En réponse, le Maroc a immédiatement suspendu toutes les importations de volailles, d’œufs et de leurs dérivés en provenance du Portugal. Cette mesure préventive vise à protéger le territoire marocain contre l’introduction de volailles infectées. La situation est suivie de près par les autorités sanitaires internationales, qui restent vigilantes face à ce risque sanitaire.

La sécurité sanitaire du Maroc : une priorité face à la grippe aviaire

Le Maroc, par le biais de l’ONSSA, a pris des mesures préventives pour protéger sa population et son économie contre la menace de la grippe aviaire. La suspension des importations de volailles, d’œufs et de leurs dérivés en provenance du Portugal est une décision stratégique qui vise à empêcher l’introduction de volailles infectées sur le territoire marocain. Cette mesure, bien que drastique, est essentielle pour maintenir la sécurité sanitaire du pays.

Elle souligne l’importance de la vigilance et de la réactivité dans la gestion des risques sanitaires liés à l’élevage. Les autorités marocaines continueront de surveiller la situation de près, prêtes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé publique.