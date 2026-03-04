Guide de survie pour les Tunisiens en terre du Golfe et du Moyen-Orient, où trouver aide et soutien ?

Face à une situation d’incertitude dans la région du Golfe et du Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger exhorte les Tunisiens résidant dans ces zones à rester vigilants.

Il encourage également le contact avec les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes via courrier électronique et WhatsApp, fournissant une liste complète de contacts pour faciliter cette communication.

Appel à la vigilance pour les Tunisiens de l’étranger

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger a récemment renouvelé son appel à la prudence pour les Tunisiens résidant dans la région du Golfe et du Moyen-Orient.

🇹🇳🇦🇪🔴L’ambassade de Tunisie à Abou Dhabi appelle les Tunisiens aux Émirats à la vigilance, après des tirs de missiles iraniens ayant causé des dégâts et un mort. Dans un contexte d’escalade régionale, elle recommande d’éviter les zones sensibles, de limiter les déplacements et… — Ifriqiya🇹🇳 (@tunisialphanews) February 28, 2026



Cette mise en garde vise à encourager la communauté tunisienne à faire preuve d’une vigilance accrue et à respecter scrupuleusement les directives des autorités locales de leurs pays d’accueil.

En cas de besoin, le ministère encourage vivement les Tunisiens à contacter les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes par courrier électronique ou WhatsApp.

Une liste d’adresses et de numéros utiles a été mise à leur disposition pour faciliter ces démarches.

Comment contacter les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes ?

Pour entrer en contact avec les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes, plusieurs moyens sont à la disposition des Tunisiens.

Le courrier électronique est l’un d’eux. Chaque mission dispose d’une adresse email officielle où les citoyens peuvent adresser leurs demandes ou préoccupations.

En outre, WhatsApp s’est également imposé comme un moyen de communication efficace. Les numéros de téléphone des différentes missions sont disponibles pour une communication instantanée.

Ces contacts peuvent être nécessaires en cas de besoin d’assistance consulaire, de renseignements sur les services offerts ou pour toute autre demande liée à leur situation à l’étranger.

Coordonnées des ambassades et consulats tunisiens dans la région

Le ministère a fourni une liste exhaustive des coordonnées des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes dans plusieurs pays de la région du Golfe et du Moyen-Orient.

Cette liste comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, Bahreïn, Oman, l’Iran, le Liban, la Syrie, l’Irak et le Koweït.

Les coordonnées fournies comprennent non seulement les numéros de téléphone, mais aussi les numéros WhatsApp et les adresses e-mail pour chaque mission diplomatique et consulaire.

Ces informations sont essentielles pour faciliter la communication entre les Tunisiens résidant à l’étranger et leurs représentants diplomatiques.