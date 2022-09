Hafid Derradji sort du silence et répond aux rumeurs sur la finale Algérie-Maroc de la Coupe Arabe

Après la finale mouvementée opposant les U17 du Maroc à l’Algérie, plusieurs rumeurs se sont propagées sur les réseaux sociaux.

En effet, dans un match où les jeunes fennecs sont sortis victorieux, une altercation entre les deux équipes est venue entacher la rencontre. Un événement qui a éclipsé la gloire des U17 Dz au profit de la violence observée en fin de rencontre.

C’est d’ailleurs ce qu’on constate sur les réseaux sociaux, avec la prolifération de plusieurs rumeurs à propos du déroulement de cette mêlée générale. Des photos et des vidéos choquantes circulent sur la toile, et sont parfois reprises par les médias sans vérifier la teneur et la véracité de ces dernières.

Hafid Derradji, journaliste et commentateur sportif à beIN Sport, a réagi face à tous ces bruits de couloir. Le commentateur déplore ce qui représente une campagne de nuisance à l’encontre du pays, une opinion partagée par une grande partie d’internautes.

Sur l’intervention qu’il a faite directement sur sa page Facebook, Hafid Derradji fait notamment allusion, à une photo particulière, où un supporter brandit un sabre pendant les affrontements.

Le journaliste a démenti cette information, et a précisé que ce cliché date de plus de 10 ans, dans un match opposant l’Algérie à l’Egypte. Mieux encore, la photo avait déjà été publiée en 2010 par les médias.

Selon le journaliste, il s’agit d’une altération de jeunes qui prend des proportions exagérées. Celui-ci souligne d’ailleurs, le fait que la bagarre n’a pas empêché les champions de la compétition, de faire un couloir d’honneur à leurs adversaires lors de la remise des médailles. Une information qu’on ne voit que très rarement dans les commentaires de ce match polémique.