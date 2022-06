Hajj 2022 : la vente de billet ouverte

Le Hajj 2022 approche à grands pas ! Avec l’ouverture de la compagnie aérienne, les croyants pratiquants et musulmans algériens pourront enfin rattraper ces deux ans de suspension pour expier leurs péchés. L’air Algérie annonce l’ouverture des vols : la vente des billets pour l’Arabie Saoudite commence finalement. Une demande sans précédent sera prévue pour cette année.

La réservation des billets débute pour le Hajj 2022

Les croyants musulmans, soucieux de leur sort durant 2 ans de restriction, pourront enfin accomplir le Hajj 2022. En effet, la restriction suite à la crise de Covid-19 est levée. Et la compagnie aérienne Algérienne est finalement opérationnelle après deux longues années de suspension. Pour cette année, le Hajj sera spécial. Avec le rétablissement de la compagnie aérienne, une grande ruée vers l’Arabie Saoudite sera prévue. Par conséquent, l’Air Algérie lance enfin la vente des billets à destination des lieux saints. Air Algérie a précisé dans un communiqué, ce mercredi, que la réservation des billets pourra finalement être effectuée.

Selon les instructions de l’Air Algérie, la réservation des billets se fera à partir de la plateforme nationale du Hajj, autrement dit sur le site www.bawabetlhaj.dz.

Outre ces instructions, l’Air Algérie a également invité les musulmans pratiquants à visiter leur agence respective pour faciliter les procédures en cas de doute.

Les programmes de vols pour le Hajj 2022

Pour cette année, une hausse de la demande sera prévue à l’égard des vols à destination de la Mecque. En faveur des pèlerins Algériens, le président Tebboune a annoncé la réduction du frais du Hajj 2022 lors d’une réunion du Conseil des ministres effectuée dimanche dernier. Une excellente nouvelle qui réjouira plus d’un pour le Hajj 2022. Pour cette année, une baisse de 100 000 DA sera appliquée au prix du Hajj. Et conformément aux instructions venant du conseil des Ministres, l’Office Nation du Pèlerinage et de la Omra a déclaré dans un communiqué les frais du Hajj 2022 qui remonte à 856 100 DA.

Par ailleurs, l’Air Algérie dévoile son programme pour le Hajj 2022. Pour cette année, l’Air Algérie opérera 14 vols au départ d’Alger à destination du foyer de l’Islam. Parmi ces 14 vols, neuf vols seront effectués au départ d’Alger à destination de Médine. Les cinq vols restants s’opéreront depuis l’aéroport Houari Boumediene vers Djeddah. Un premier sera prévu pour le mercredi 15 juin à destination de Médine. Pour le vol à destination de Djeddah, un premier vol avec Air Algérie est prévu le jeudi 23 Juin.