Hajj 2025 : Bilan surprenant du ministère des Habous, découvrez les chiffres marquants

Le pèlerinage à la Mecque, ou Hajj, est un événement majeur pour les musulmans du monde entier. Chaque année, des millions de fidèles se rendent en Arabie Saoudite pour accomplir ce rite religieux. En 2025, le ministère marocain des Habous a dévoilé un bilan surprenant concernant le Hajj. Des chiffres marquants ont été révélés, témoignant d’une évolution notable.

Cet article vous propose de découvrir ces statistiques inédites et d’analyser les tendances qui se dessinent. Restez avec nous pour une plongée au cœur de ces données fascinantes.

Le ministre des Habous dresse un bilan positif du Hajj 1446

La saison du Hajj 1446 H a été marquée par une organisation réussie et une satisfaction générale des pèlerins, selon le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq. Lors d’une réunion à Rabat, il a souligné que les conditions de déroulement du pèlerinage étaient bonnes sur tous les plans.

Les services fournis aux pèlerins ont été appréciés, grâce notamment à un encadrement intensif et personnalisé. Le confort et la santé des pèlerins ont également été au centre des préoccupations, avec des améliorations notables en termes d’hébergement et d’alimentation sur les Lieux Saints.

Un encadrement personnalisé pour un pèlerinage réussi

Le succès de cette saison du Hajj est en grande partie dû à l’encadrement individualisé des pèlerins. En effet, chaque groupe de 49 pèlerins a bénéficié de la présence d’un accompagnateur dédié, rencontré six mois avant le voyage au Maroc. Cette proximité a permis une meilleure préparation et un suivi constant tout au long du pèlerinage.

De plus, la décision d’effectuer l’ascension directe de la Mecque vers Mont Arafat sans passer par la vallée de Mina a eu un impact positif sur la santé et le confort des pèlerins, leur permettant d’accomplir sereinement la principale étape du pèlerinage.

Améliorations notables des conditions d’hébergement et de transport

Le ministre a également mis en lumière les améliorations significatives apportées aux conditions d’hébergement sur les Lieux Saints. Chaque pèlerin a désormais droit à un lit individuel grâce à l’introduction de lits superposés, tandis que l’installation d’une isolation dans les camps et de climatiseurs supplémentaires a renforcé le confort des fidèles.

En matière d’alimentation, des efforts ont été déployés pour offrir une meilleure qualité. Par ailleurs, un système de transport efficace a été mis en place, avec un bus dédié pour chaque groupe de 49 pèlerins et leur accompagnateur, facilitant ainsi leurs déplacements sur les Lieux Saints.