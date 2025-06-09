Hajj 2025 : Découvrez comment les pèlerins exécutent le rituel des Jamarat

Le Hajj, l’un des cinq piliers de l’Islam, est une expérience spirituelle unique que chaque musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie si les conditions le permettent. En 2025, grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible d’observer en direct comment les pèlerins exécutent le rituel des Jamarat, l’une des étapes clés du Hajj. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir une vidéo qui vous plongera au cœur de ce moment intense et sacré.

Suivez-nous pour un voyage virtuel inédit au cœur de la Mecque, où la foi et la dévotion prennent tout leur sens.

Le rituel des Jamarat lors du Hajj 2025 : un accomplissement en toute sérénité

Dans une ambiance empreinte de dévotion, les pèlerins ont mené à bien le rituel de lapidation des « Jamarat » à Mina, marquant ainsi le deuxième jour de Tachriq. Cette année, l’organisation méticuleuse des autorités compétentes a permis un déroulement fluide et sécurisé de cette étape cruciale du Hajj, selon l’Agence de presse saoudienne.

Le plan global de sécurité et d’organisation visait à assurer un confort optimal aux pèlerins, dont le nombre total pour le Hajj 2025 a été annoncé à 1.673.230 par l’Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT).

Un plan d’organisation et de sécurité rigoureux pour le Hajj 2025

Les efforts déployés par les autorités saoudiennes ont permis une réalisation sans encombre des rituels du Hajj, notamment la lapidation des « Jamarat ». Ce succès est le fruit d’un plan d’organisation et de sécurité global, conçu pour garantir un niveau de confort et de sécurité optimal aux pèlerins.

Ces mesures ont facilité les déplacements des 1.673.230 pèlerins, dont 166.654 nationaux et 1.506.576 venus de l’étranger, selon les chiffres de l’Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT). Cette organisation rigoureuse a contribué à créer une atmosphère de piété et de sérénité durant cette étape importante du Hajj.

Statistiques détaillées des pèlerins du Hajj 2025

Selon l’Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT), le nombre total de pèlerins pour le Hajj 1446H/2025 s’élève à 1.673.230. Parmi eux, 166.654 sont des pèlerins nationaux, comprenant citoyens et résidents. Le reste, soit 1.506.576 pèlerins, provient de l’étranger, ayant emprunté divers points d’entrée pour accomplir ce rite religieux.

Ces chiffres témoignent de la portée internationale du Hajj et de l’efficacité des mesures d’organisation mises en place par les autorités saoudiennes pour accueillir un si grand nombre de fidèles.