Hajj 2025 : Guide essentiel pour les pèlerins marocains, tout ce que vous devez savoir

Le Hajj est l’un des cinq piliers de l’Islam, une expérience spirituelle unique que chaque musulman se doit d’accomplir au moins une fois dans sa vie, si ses moyens le lui permettent. Pour les pèlerins marocains qui prévoient de faire ce voyage sacré en 2025, il est essentiel de bien se préparer et de connaître tous les détails importants pour que cette expérience soit aussi enrichissante que possible.

Cet article a pour but de vous fournir un guide complet et détaillé sur le Hajj 2025, couvrant tous les aspects nécessaires pour vous aider à planifier et à réaliser votre pèlerinage en toute sérénité.

Annonce des frais du Hajj 1447 pour les pèlerins marocains

Le ministre marocain des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a déclaré que le coût forfaitaire du Hajj pour l’année 1447 de l’hégire serait de 65.000 dirhams. Cette somme devra être payée entre le 21 juillet et le 8 août 2025. Il est à noter que ce montant pourrait être révisé à la hausse ou à la baisse.

Le ministre a également souligné l’importance pour les pèlerins sélectionnés d’obtenir un certificat médical attestant de leur aptitude à accomplir les rites du Hajj. Enfin, il a précisé que le coût du billet d’avion pour les pèlerins officiels a été fixé à 12.400 dirhams, toutes taxes comprises.

Procédure de sélection et d’examen médical pour les pèlerins

Les citoyens choisis pour le pèlerinage doivent se soumettre à des examens médicaux afin d’obtenir un certificat prouvant leur capacité physique et mentale à accomplir les rites du Hajj. Ce document est indispensable pour obtenir l’attestation de sélection délivrée par le ministère de l’Intérieur.

Une fois cette attestation en main, les pèlerins devront se rendre aux agences d’Al Barid Bank pour régler les frais du Hajj. Il est crucial de noter que ces mesures sont mises en place pour garantir la sécurité et le bien-être des pèlerins tout au long de leur voyage spirituel.

Modalités de paiement des frais du Hajj et tarif du billet d’avion

Les pèlerins sélectionnés pour le Hajj doivent se rendre aux agences d’Al Barid Bank, munis de leur attestation de sélection et de leur carte d’identité nationale, afin de s’acquitter des frais du pèlerinage. Cette démarche fait partie intégrante du processus préparatoire au Hajj. Par ailleurs, le ministre a annoncé que le coût du billet d’avion pour les pèlerins officiels a été établi à 12.400 dirhams, toutes taxes incluses.

Ce tarif est fixe et ne subira aucune modification. Il est important de noter que ces informations sont essentielles pour les futurs pèlerins afin qu’ils puissent planifier et préparer leur voyage en toute sérénité.