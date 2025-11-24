Hakim Dakkar plaide pour le retour du Festival international du cinéma de Constantine, un enjeu culturel pour Tebboune

L’acteur et élu municipal Hakim Dakkar a récemment plaidé pour la renaissance du Festival international du cinéma de Constantine en 2026.

Passionné par sa ville, il appelle à une relance culturelle et touristique moderne, soulignant le besoin de nouveaux espaces culturels et l’importance d’un programme culturel continu. Le projet de relance du festival, travaillé depuis trois ans, pourrait devenir un levier économique majeur.

Hakim Dakkar, un fervent défenseur de la renaissance culturelle de Constantine

Acteur et élu municipal, Hakim Dakkar est un fervent défenseur de sa ville natale, Constantine. Son amour pour cette cité millénaire se traduit par un plaidoyer passionné pour une relance culturelle et touristique moderne.

Il envisage notamment le retour du Festival international du cinéma de Constantine dès 2026, événement autrefois prestigieux qui pourrait redonner à la ville son rayonnement artistique d’antan.

Dakkar insiste sur l’importance d’un urbanisme culturel accessible, avec la création de nouveaux espaces dédiés à l’art et à l’artisanat.

Pour lui, Constantine a besoin de renouer avec ses traditions et son identité plurielle, tout en s’adaptant aux exigences du monde moderne.

La nécessité d’un nouvel urbanisme culturel à Constantine

Dakkar souligne l’importance de développer un urbanisme culturel accessible pour revitaliser la ville.

Il envisage la création de petits musées, d’espaces artisanaux et de lieux dédiés à l’art musical malouf, qui fait la renommée de Constantine.

Ces nouveaux espaces seraient répartis dans toute la ville, y compris dans la vieille ville et la Souika.

Un appel à la renaissance des traditions et de l’identité plurielle de Constantine

L’acteur déplore également l’absence de certains repères culturels traditionnels et appelle à un « nouveau printemps » pour Constantine.



Dans la vieille ville, beaucoup d’ateliers ont fermé faute de visibilité. Si de nouveaux lieux ouvrent, cela pourrait vraiment relancer notre travail et ramener du monde dans les ruelles.

Aïcha, 42 ans, artisan-menuisière

Selon lui, un programme culturel continu est nécessaire pour redonner vie à l’artisanat, aux traditions et à l’identité plurielle de la région. Cette revitalisation culturelle serait un moyen de faire rayonner à nouveau la ville sur le plan artistique.

Le Festival international du cinéma de Constantine : un levier économique, touristique et culturel majeur

Dakkar voit dans la relance du Festival international du cinéma de Constantine une opportunité majeure pour la ville.



Selon lui, cet événement pourrait devenir un véritable moteur économique, créant des emplois directs et indirects, tout en renforçant l’attractivité touristique et culturelle de Constantine.

Le dossier complet pour la renaissance du festival a déjà été présenté au ministère de la Culture. L’équipe d’artistes constantinois à l’origine du projet attend désormais l’approbation présidentielle pour lancer l’événement en 2026.