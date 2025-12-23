Hamache et Kaiboue font tomber Le Havre dans un match à couper le souffle, la vidéo fait sensation

Lors d’un match de football palpitant, le club d’Amiens a réussi à éliminer l’équipe de Ligue 1 du Havre.

Les deux buts décisifs ont été marqués par les joueurs algériens Kylian Kaiboue et Ilyes Hamache, propulsant ainsi Amiens vers un affrontement en 1/16e de finale contre le Montreuil FC.

Hamache et Kaiboue, les héros d’Amiens contre Le Havre

La victoire d’Amiens sur Le Havre a été marquée par l’excellente performance de deux joueurs algériens, Ilyes Hamache et Kylian Kaiboue.



Ces derniers ont inscrit les deux buts qui ont permis à leur équipe de s’imposer. Hamache, prêté par Schalke 04, a ouvert le score dès la 11e minute avec une réalisation spectaculaire, son cinquième but de la saison.



Le défenseur central et souvent capitaine, Kaiboue, a ensuite doublé la mise à la 30e minute sur un coup-franc direct bien exécuté. Cette victoire 2-0 à l’extérieur propulse Amiens en 1/16e où ils affronteront le Montreuil FC.

Le Havre sans Yanis Zouaoui, une absence remarquée ?

L’absence de Yanis Zouaoui dans l’équipe du Havre a été notable lors de ce match. Ce joueur clé manquant a peut-être contribué à la défaite de son équipe face à Amiens.

Il est difficile de ne pas faire le lien entre cette absence et le résultat final du match. Sans Zouaoui, Le Havre a semblé moins efficace, ce qui a pu faciliter la tâche d’Amiens pour s’imposer.

Amiens s’envole vers les 1/16e de finale face au Montreuil FC !

Grâce à cette victoire, Amiens se prépare maintenant pour les 1/16e de finale où ils rencontreront le Montreuil FC.

Après leur victoire 2–0 face au Havre en Coupe de France, nos Amiénois se qualifient pour les 16ᵉ de finale !🔥 Ils connaissent déjà leur prochain adversaire : le Montreuil FC, club de Régional 1, qu’ils affronteront lors de ce nouveau tour de Coupe de France ⚽️🇫🇷#TeamASC pic.twitter.com/Dy87dECcSx — Fan Amiens SC 🤍🖤 (@AmiensSCEnglish) December 21, 2025



Ce match promet d’être intéressant et pourrait offrir à Amiens une belle opportunité de progresser dans la compétition.

Le Montreuil FC, club de Regionale 1 (D6), bien que moins connu, ne doit pas être sous-estimé. Il sera intéressant de voir comment Amiens va aborder ce prochain défi et si leur dynamique victorieuse se poursuit.