Hamid El Hadri, après son combat contre une tumeur au cerveau, fait son grand retour sur scène avec une photo émouvante

Après une longue pause due à des problèmes de santé, l’artiste Hamid El Hadri fait son grand retour sur la scène musicale.

Entre la sortie de son double album « Vingt » en 2020 et sa lutte contre une tumeur au cerveau diagnostiquée en 2022, découvrez comment cet artiste a su rebondir et continuer à créer malgré les épreuves.

Hamid El Hadri, un retour triomphal après une épreuve de vie

Après une longue pause musicale imposée par une tumeur cérébrale détectée en 2022, l’artiste Hamid El Hadri fait son grand retour.

Son dernier concert remonte à 2019 lors du Festival Mawazine, un événement qu’il décrit comme l’un des plus beaux moments de sa carrière. C’est via Instagram que le chanteur a partagé cette nouvelle avec ses fans.

Il a exprimé son enthousiasme pour la reprise de sa carrière artistique, rappelant les hauts et les bas de son parcours. Malgré les défis, il est prêt à revenir sur scène avec un nouveau souffle et un nouveau style.

Créativité sans limites : Comment Hamid a-t-il continué à créer malgré les défis ?

En 2020, malgré le confinement dû à la pandémie de Covid-19, Hamid El Hadri a démontré une résilience artistique remarquable.

Il a sorti « Vingt », un double album ambitieux comprenant 20 chansons par volume, qui a été présenté lors d’un concert à Tanger avant que la crise sanitaire ne mette un terme à ses activités.

Non content de cette réalisation, il a également collaboré avec d’autres artistes pour produire la chanson « Dima Majmou3in ».

Ces efforts témoignent de sa détermination à continuer à créer et à partager sa musique, malgré les obstacles imposés par sa maladie et le confinement.

Un nouveau souffle, un nouveau style : Qu’est-ce qui attend Hamid El Hadri ?

Après avoir surmonté sa maladie, Hamid a exprimé sa gratitude envers Dieu à travers la chanson « Kolchi 3la Allah ». Cette épreuve l’a rapproché de sa foi et lui a permis de tirer des leçons précieuses.

Il a également soutenu l’équipe nationale lors de la Coupe du monde au Qatar et de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, des moments qui ont apporté de la joie dans sa lutte contre la maladie.

Hamid El Hadri annonce maintenant son retour à la musique avec un nouveau souffle et un nouveau style.

Puisant son énergie dans ses racines, il est prêt à reprendre sa place sur la scène musicale et à partager de nouvelles créations avec son public.