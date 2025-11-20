Hammouchi, à la tête d’une cérémonie émouvante à Rabat pour célébrer la Fête de l’Indépendance

La Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale a récemment organisé sa cérémonie annuelle d’excellence, présidée par Abdellatif Hammouchi.

Abdellatif Hammouchi, un leader inspirant pour une cérémonie d’excellence

La Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale a récemment organisé sa cérémonie annuelle d’excellence.

Cet événement prestigieux, présidé par Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, s’est déroulé au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Il a rassemblé des cadres sécuritaires, des fonctionnaires de police de divers grades et spécialités, ainsi que des retraités de la Sûreté nationale et des enfants et orphelins de fonctionnaires de police.

La cérémonie a été l’occasion de récompenser les enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale ayant obtenu d’excellents résultats scolaires.

Des bourses et des prix financiers ont été remis pour encourager ces jeunes à poursuivre leurs études universitaires.

Cette initiative illustre le rôle clé joué par Abdellatif Hammouchi dans la promotion de l’excellence et de l’éducation au sein de la Sûreté nationale.

Des récompenses bien méritées pour les enfants et orphelins de la sûreté nationale

Lors de cette cérémonie, l’accent a été mis sur la reconnaissance des efforts académiques des enfants et orphelins de la famille de la Sûreté nationale.

Ces derniers ont été récompensés pour leurs excellents résultats scolaires et leur dévouement à l’éducation.

Des bourses d’études universitaires et des prix financiers ont été attribués en guise d’encouragement à poursuivre leurs études supérieures.

En plus de ces récompenses, un soutien financier exceptionnel a été accordé aux élèves brillants.

Recevoir cette distinction m’a donné une confiance énorme. Je me suis sentie soutenue et reconnue, comme si tous les efforts de ces dernières années prenaient enfin tout leur sens.

Mélissa, 19 ans, étudiante en première année de médecine

Cette initiative vise à encourager l’excellence académique et à souligner l’importance de l’éducation au sein de la famille de la Sûreté nationale.

La Fondation Mohammed VI : un engagement social fort !

La Fondation Mohammed VI a lancé un programme social ambitieux, établissant des partenariats avec plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

Grâce aux accords conclus avec ces établissements, j’ai pu intégrer une école que je pensais inaccessible. Ce programme m’a ouvert des portes que ma famille n’aurait jamais pu financer seule.

Khalil, 22 ans, étudiant en ingénierie

Cette initiative vise à offrir aux enfants et orphelins de la Sûreté nationale l’opportunité de poursuivre leurs études dans ces institutions prestigieuses.

Par ailleurs, un hommage a été rendu aux retraités de la Sûreté nationale lors de cette cérémonie, soulignant leur contribution précieuse au service de la nation.

Des récompenses financières ont également été attribuées aux fonctionnaires de police pour leurs réalisations artistiques.

L’événement a également mis en lumière le talent artistique des enfants des fonctionnaires, avec une exposition de tableaux réalisés par ces jeunes talents lors des colonies de vacances organisées par la Fondation.