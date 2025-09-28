Hammouchi aux Emirats : Décryptage de cette visite stratégique inattendue

La récente visite inattendue de Hammouchi aux Emirats Arabes Unis a suscité une vague d’interrogations et de spéculations. Cette démarche stratégique, loin d’être anodine, mérite un décryptage approfondi pour en saisir toutes les implications.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans cet article, où nous analyserons les différentes facettes de cette rencontre et tenterons de comprendre les enjeux qui se cachent derrière. Alors, quels sont les véritables objectifs de cette visite ? Quelles peuvent être les retombées pour les deux parties concernées ? Autant de questions auxquelles nous tâcherons de répondre. Restez avec nous pour un voyage au cœur de la diplomatie internationale.

Abdellatif Hammouchi en mission de travail aux Emirats Arabes Unis

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, a récemment effectué une visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Accompagné d’une délégation sécuritaire de haut niveau, il a mené une mission destinée à consolider le partenariat stratégique entre Rabat et Abou Dhabi et à renforcer leur coopération policière.

Lors de ce déplacement, Hammouchi a rencontré Talal Rashid Al Zaabi, directeur du Service de Sécurité de l’État émirati. Les discussions ont porté sur les enjeux sécuritaires communs, notamment la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, en particulier dans des zones sensibles comme la région du Sahel en Afrique.

Renforcement de la coopération sécuritaire entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis

La visite d’Abdellatif Hammouchi aux Émirats Arabes Unis a été l’occasion d’échanges bilatéraux sur diverses questions de sécurité. Les discussions ont notamment porté sur les défis sécuritaires internationaux et régionaux, y compris les risques liés au terrorisme et à l’extrémisme dans des zones sensibles comme le Sahel.

La réunion a également permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération opérationnelle pour faire face à ces menaces, en activant des mécanismes de sécurité conjoints. L’échange d’expertise et d’expériences dans tous les domaines sécuritaires a été mis en avant, tout comme le renforcement de la coordination bilatérale et l’échange d’informations pour une réponse proactive aux actes hostiles.

Des mécanismes conjoints pour contrer le terrorisme et la criminalité transfrontalière

La rencontre entre Abdellatif Hammouchi et Talal Rashid Al Zaabi a permis d’explorer des stratégies pour intensifier la coopération opérationnelle face aux menaces terroristes et à la criminalité organisée transfrontalière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Vie éco (@lavieeco.maroc)



Les deux parties ont souligné l’importance de dynamiser les canaux d’opérations de sécurité conjointes, reconnus pour leur efficacité dans le cadre de la coopération internationale. L’échange d’expertise et d’expériences en matière de sécurité, ainsi que le renforcement de la coordination bilatérale et du partage d’informations, ont été identifiés comme des moyens clés pour assurer une riposte ferme et proactive face aux actes hostiles menaçant la sécurité des deux pays.