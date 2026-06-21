Hanifi découvre l’avancée des travaux à la mine de phosphate de Tébessa, un projet qui intrigue la région

La mine de phosphate de Bled El Hadba, située près de Bir El Ater dans la wilaya de Tébessa, est au cœur d’un projet stratégique visant à dynamiser l’industrie des engrais en Algérie.

Ce projet ambitieux, soutenu par l’État, promet de transformer le paysage économique national grâce à l’exploitation et la valorisation du phosphate.

Inspection ministérielle : un projet sous haute surveillance

Le ministre des Mines et des Industries minières, Mourad Hanifi, a récemment visité la mine de phosphate de Bled El Hadba, située près de Bir El Ater dans la wilaya de Tébessa.

Cette inspection visait à évaluer l’avancement des préparatifs pour l’exploitation de la mine, un projet crucial pour le développement de l’industrie des engrais en Algérie.

Lors de sa visite, M. Hanifi a souligné l’importance stratégique de ce projet, qui s’inscrit dans un plan plus large visant à valoriser les ressources minières nationales.

Il a noté les progrès réalisés dans l’élimination des couches stériles et la préparation du site pour l’extraction du phosphate brut.

Un projet stratégique pour le développement régional

Le projet de phosphate de Bled El Hadba est essentiel pour le développement économique des wilayas de Tébessa, Souk Ahras et Annaba.

En intégrant ces régions dans le projet de phosphate intégré, il vise à dynamiser l’industrie des engrais et à maximiser la valeur des ressources minières nationales.

Ce projet promet de stimuler l’économie locale en créant des emplois et en renforçant l’infrastructure industrielle.

En outre, il contribue à la souveraineté économique de l’Algérie en réduisant la dépendance aux importations d’engrais et en augmentant les exportations de phosphate enrichi.

Une course contre la montre pour booster la production

Depuis octobre 2024, les travaux de préparation du site minier de Bled El Hadba avancent à grands pas.

L’élimination des couches stériles a permis de dégager environ 1,5 million de tonnes, tandis qu’un million de tonnes de phosphate brut ont déjà été extraites. L’objectif initial est de produire 3,5 millions de tonnes de phosphate d’ici fin 2026.

Pour atteindre une capacité de production de 10 millions de tonnes par an, le rythme des travaux sera intensifié.

L’État s’engage à soutenir ce projet stratégique, essentiel pour renforcer la souveraineté économique de l’Algérie et développer l’industrie des engrais.