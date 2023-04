Hausse des prix de la viande rouge, oignon, œufs, pomme de terre…. : à qui la faute ?

La flambée des prix est un phénomène qui touche de nombreux pays africains notamment l’Algérie, avec des conséquences néfastes sur le pouvoir d’achat et la qualité de vie des populations. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette inflation galopante :

La hausse du coût des matières premières, notamment les produits pétroliers, qui entraîne une augmentation des prix des biens et services.

Les restrictions à l'importation, mises en place pour protéger la production nationale mais qui peuvent avoir un effet pervers sur les prix.

Les conflits armés ou politiques, qui provoquent des pénuries et déstabilisent les économies locales.

La mauvaise gestion gouvernementale, qui peut engendrer des problèmes d'approvisionnement et de distribution.

, qui peut engendrer des problèmes d’approvisionnement et de distribution. Les aléas climatiques, tels que les sécheresses ou inondations, affectant la production agricole et alimentaire.

La hausse des prix pendant le mois de Ramadan

Chaque année, le mois sacré de Ramadan est marqué en Algérie par une tension sur le marché de certains produits de base.

Le cas de l’oignon

Cette année, c’est une denrée inattendue qui est touchée : les oignons. Sur les étals des marchés, le prix des oignons a atteint des sommets, se vendant jusqu’à 300 dinars le kilo chez certains vendeurs de fruits et légumes à Alger.

Cette flambée des prix est surprenante, car les agriculteurs ont l’habitude de se plaindre de la surproduction d’oignons dans certaines régions, comme Tiaret, Saïda ou El Oued.

Les autres produits concernés

Durant le mois de ramadan, spécialement, les Algériens sont très attentifs à l’évolution des prix des produits de consommation comme la semoule, l’huile de table, l’oignon, les viandes et la pomme de terre. Malgré les assurances des pouvoirs publics quant à la disponibilité des produits et à des prix raisonnables, il suffit d’un petit tour aux marchés des fruits et légumes pour voir que la réalité est différente.

La diminution de la production de pétrole influence les prix

Le dimanche 2 avril, plusieurs pays producteurs et exportateurs de pétrole ont annoncé des coupes importantes dans leur production en raison du prix trop bas du baril de Brent au cours du mois de mars. Parmi ces pays figurent l’Irak, l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït et la Russie. Cette réduction atteint environ 1,6 million de barils par jour, soit la plus importante baisse depuis octobre dernier. Cette situation pourrait avoir des conséquences sur les prix des produits de base en Algérie.

Pour conclure, la flambée des prix en Algérie est due à plusieurs facteurs, dont la diminution de la production de pétrole, les restrictions sur les importations et la forte demande des produits alimentaires pendant le mois sacré du Ramadan. Malgré les efforts du gouvernement pour assurer la disponibilité des produits et des prix raisonnables, la réalité sur le terrain est différente et les consommateurs sont confrontés à des hausses importantes sur certains produits de base. Afin de remédier à cette situation, il est nécessaire d’adopter des politiques économiques plus adaptées et de mieux réguler le marché.

