Hausse du montant de l’APL en France : comment bénéficier de l’augmentation en 2023 ?

Avec l’inflation qui ne cesse de grimper, les experts constatent une nette hausse des loyers. Pour avoir l’aval de la banque pour un crédit n’est pas de tout facile. Tous ces frais annexes comme la taxe foncière, etc. mettent des bâtons dans la roue. Heureusement, depuis quelques temps, une étrange rumeur circule parmi les antennes locales de la Caisse des Allocations Familiales (CAF). Une nouvelle qui fera sûrement plaisir à plus d’un : le montant de l’aide personnalisée au logement augmentera en 2023.

Qu’est-ce que l’APL ?

L’APL ou « aide personnalisée au logement » est une aide versée par la CAF afin de réduire considérablement le montant du loyer. Elle est accordée aux locataires ou propriétaires dont le revenu fiscal est limité et respectent certaines conditions. Les personnes souhaitant en bénéficier doivent justifier d’une résidence principale conventionnée située en France. Son calcul est basé sur le montant du loyer, le nombre de personnes occupant l’habitation, le lieu, le type d’habitation et le revenu fiscal.

L’APL va augmenter en 2023

Une bonne nouvelle donc pour les ménages à faible revenu. Le calendrier des paiements des aides versées par la CAF a été dévoilé : ce sera le 5 du mois, à condition que ce jour soit un jour ouvré.

🇫🇷 En 2023, de nombreuses aides vont être revues à la hausse en #France, dont les #APL :https://t.co/NgdT7WysFt — Cerfia (@CerfiaFR) January 5, 2023



Sinon, la date de versement est reportée au jour ouvré le plus proche précédent ou suivant le 5. Il faudra compter entre 1 et 3 jours supplémentaires selon votre banque pour voir apparaître l’argent sur votre compte bancaire. Voici les dates exactes de versement de l’APL en 2023 :

Jeudi 5 janvier 2023

Lundi 6 février 2023

Lundi 6 mars 2023

Mercredi 5 avril 2023

Vendredi 5 mai 2023

Mardi 6 juin 2023

Mardi 5 juillet 2023

Vendredi 6 août 2023

Dimanche 5 septembre 2023

Mardi 5 octobre 2023

Jeudi 6 novembre 2023

Samedi 5 décembre 2023

Comment faire les démarches pour obtenir l’APL ?

Pour faire la demande de l’APL, vous devez remplir un dossier sur le site de la CAF.



Vous pouvez également contacter la Caf par téléphone ou par courrier postal pour prendre connaissance des informations à fournir. La durée du traitement du dossier varie selon la situation personnelle et les documents transmis par chaque allocataire. Si votre demande est acceptée, le montant de votre APL peut être revalorisé chaque trimestre par reconduction automatique ou à la suite d’une demande de modification.

L’APL est un soutien financier très important pour les familles modestes ou ayant des personnes à charge.

En 2020, plus de 8 millions de ménages ont bénéficié des aides versées par la CAF. Ces aides visent à assurer un toit aux ménages à faibles ressources et leur permettre de mener leur vie quotidienne plus sereinement. Grâce à l’augmentation annoncée, ces ménages disposeront d’un budget un peu plus conséquent pour lutter contre l’inflation.

