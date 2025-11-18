Hausse du salaire national minimum garanti en Algérie : qui bénéficiera réellement de cette revalorisation ?

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’amélioration des conditions de vie de ses citoyens avec la revalorisation du salaire national minimum garanti (SNMG).

Cette initiative, portée par le président Abdelmadjid Tebboune, suscite de nombreuses interrogations : qui seront les principaux bénéficiaires de cette augmentation salariale ?

Contexte et initiative présidentielle

Face à une conjoncture économique marquée par une inflation galopante et un pouvoir d’achat en déclin, l’Algérie envisage de revaloriser le salaire national minimum garanti (SNMG).

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment mandaté le ministre des Finances pour élaborer un projet d’augmentation du SMIG, soulignant l’urgence de cette mesure dans un contexte de hausse des prix.

Cette initiative vise à atténuer les difficultés financières des ménages, en particulier ceux touchant le salaire minimum.

Les experts estiment que cette révision pourrait offrir un soutien significatif à de nombreux foyers, tout en évitant une nouvelle vague inflationniste, à condition que la production nationale suive.

Un projet de revalorisation du SMIG qui touchera public, privé et retraités

La revalorisation du salaire national minimum garanti (SNMG) devrait bénéficier à une large palette de travailleurs, incluant ceux du secteur public, de la fonction publique et du privé.

Les retraités percevant des pensions minimales sont également concernés. Selon l’économiste Mahfoud Kaoubi, cette augmentation, qui pourrait porter le SNMG à 25 000 dinars, représente une avancée sociale cruciale.

Elle s’inscrit dans un contexte où le seuil actuel de 20 000 dinars ne suffit plus à couvrir les besoins quotidiens.

Cette mesure, bien que budgétairement délicate, est jugée gérable et pourrait offrir jusqu’à 20 % de soutien supplémentaire à certains ménages, sans nécessairement provoquer une inflation accrue si la production suit.

Un salaire minimum qui a changé au rythme des évolutions sociales

Depuis 2004, le salaire national minimum garanti (SNMG) en Algérie a connu plusieurs révisions significatives, passant de 10 000 dinars à 20 000 dinars en 2020.

Chaque ajustement reflétait les réalités économiques du moment, visant à renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs.

Cette augmentation pourrait avoir un impact immédiat sur la masse salariale et la fiscalité, tout en posant des questions sur la capacité des entreprises à s’adapter.

Mécanismes complémentaires et conséquences économiques

Pour accompagner la revalorisation du salaire national minimum garanti (SNMG), plusieurs mécanismes complémentaires sont envisagés, tels que l’augmentation de la valeur du point indiciaire et l’élargissement de l’exonération de l’impôt sur le revenu global (IRG).

Ces mesures visent à alléger la pression fiscale sur les ménages et à stimuler le pouvoir d’achat.

Toutefois, cela pose des défis pour les entreprises, qui devront s’adapter à ces nouvelles exigences salariales.

En parallèle, l’élargissement de l’exonération fiscale pourrait offrir un répit aux travailleurs, soutenant ainsi les ménages sans exacerber l’inflation.