Hicham Cook annonce l’ouverture d’un nouveau restaurant

Hicham Cook est un chef cuisinier très connu an Algérie. Il a bâti sa notoriété en partageant ses délicieuses recettes 100% halal sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et Tik Tok. Cela a fait de lui un des influenceurs les plus suivis dans le pays. Il est en sixième place et possède actuellement 1,6 millions d’abonnés sur Instagram. Après la destruction récente de son restaurant par un incendie, il annonce qu’il va ouvrir un nouveau restaurant.

Le restaurant d’Hicham Cook incendié

Ce fut terrible pour Hicham Cook d’avoir vu son restaurant totalement brulé le 22 juin dernier dans la commune de Ouled Fayet. Il l’a inauguré il y a tout juste 3 mois avec toute son équipe. En voyant les pompiers mettre du temps pour arriver, il a demandé l’aide de ses fans en faisant un live, pour partager l’incident et attirer l’attention des autorités compétentes. Ses abonnés ont vite relayé l’information malgré tout, le feu a mis du temps à s’éteindre. Il a quand même tout perdu.

Le courage et la générosité du Chef cuisinier

Malgré l’épreuve qu’il a subi, il a voulu remercier ses followers pour l’aide qu’ils lui ont apporté. Une fois le feu éteint, il a organisé un gigantesque barbecue gratuit qui a réuni toutes les personnes qui l’ont soutenu. En effet, plusieurs volontaires sont venus sur place pour lui prêter main forte. Ce moment pénible a donné suite à une fête conviviale et chaleureuse. Cela lui a bien sûr remonté le moral et lui a donné du courage pour affronter la suite.

Un nouveau restaurant est au programme

Devant le soutien de tous ses abonnés et aussi grâce à son talent reconnu, Hicham Cook annonce qu’il ouvrira un nouveau restaurant. Beaucoup seraient anéantis après avoir vu tous leurs efforts partir en fumée du jour au lendemain. Mais jour après jour, avec son équipe, ils remettent de l’ordre dans les décombres et nettoient les lieux avec sourire et confiance. Par ailleurs, il continue à poster des vidéos de ses recettes de cuisine. Ses admirateurs offrent tous de lui apporter leur aide dans la construction de son prochain restaurant.