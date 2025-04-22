Hommage à Assia Djebar : une rue et une médiathèque portent désormais son nom en France

Assia Djebar, figure emblématique de la littérature algérienne et francophone, continue d’inspirer et de marquer les esprits, même après sa disparition. En France, son héritage culturel est désormais gravé dans le paysage urbain. Une rue et une médiathèque portent son nom, rendant ainsi hommage à cette grande dame des lettres.

Cet article vous invite à découvrir l’importance de cet événement et à revisiter l’œuvre et le parcours exceptionnels de cette auteure qui a su, par sa plume, donner une voix aux femmes de son pays.

La médiathèque d’Alençon rend hommage à Assia Djebar

En signe de reconnaissance pour l’écrivaine et cinéaste algérienne Assia Djebar, la médiathèque du quartier Perseigne à Alençon a été rebaptisée à son nom. Cette initiative, qui s’est déroulée le 8 mars dernier lors de la Journée internationale des Droits des femmes, vise à souligner l’importance des femmes dans la société.

En plus de cette distinction, une rue de Besançon porte également le nom de l’auteure. Ces actions s’inscrivent dans une démarche plus large visant à honorer les femmes exceptionnelles en leur attribuant des lieux publics. La médiathèque Assia Djebar est désormais un symbole de l’héritage de cette femme pionnière, première maghrébine à intégrer l’Académie française.

Assia Djebar honorée à Besançon : une rue porte son nom

En plus de la médiathèque d’Alençon, la ville de Besançon a également choisi de rendre hommage à Assia Djebar en baptisant une rue à son nom. Cette distinction s’inscrit dans une volonté de valoriser les femmes qui ont marqué l’histoire, comme c’est le cas de l’écrivaine et cinéaste algérienne.

Son œuvre littéraire et cinématographique, qui tente de relier les deux rives de la Méditerranée, est un témoignage précieux de la richesse culturelle et intellectuelle du Maghreb. Première femme maghrébine à intégrer l’Académie française, Assia Djebar a su utiliser sa plume et sa caméra pour raconter l’histoire algérienne, son histoire personnelle et celle des femmes algériennes.

Assia Djebar : une pionnière de la littérature et du cinéma maghrébin

Assia Djebar, née Fatima-Zohra Imalayène, a marqué l’histoire en étant la première femme maghrébine à intégrer l’Académie française. Elle fut également la première romancière algérienne, la première à enseigner l’histoire de l’Algérie à Alger et la première réalisatrice maghrébine. Son œuvre littéraire et cinématographique, riche et variée, comprend des titres notables tels que « La Nouba des femmes du mont Chenoua » et « La Zerda ou les chants de l’oubli ».

En honorant Assia Djebar, on rend hommage à toutes les femmes qui ont lutté et continuent de se battre pour leur droit à l’éducation, à la parole et à la liberté.