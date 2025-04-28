Hommage à Baya : l’artiste algérienne qui a ébloui Picasso, exposée au musée Cantini

Découvrez l’histoire fascinante de Baya, une artiste algérienne qui a su captiver l’un des plus grands peintres du XXe siècle, Pablo Picasso. Son œuvre colorée et audacieuse est actuellement mise à l’honneur au musée Cantini. Plongez dans l’univers de cette femme exceptionnelle, dont le talent a traversé les frontières et les époques pour continuer d’émerveiller aujourd’hui. Un hommage vibrant à une figure marquante de l’art algérien, qui a su imposer son style unique sur la scène internationale.

Préparez-vous à être ébloui par l’œuvre de Baya, un trésor de l’art moderne à découvrir ou redécouvrir sans attendre.

L’exposition de Baya au musée Cantini : un hommage à l’artiste algérienne

Le musée Cantini, situé à Marseille, rend hommage à l’artiste algérienne Baya en exposant ses œuvres jusqu’au 20 avril 2025. Cette initiative fait suite à la rétrospective réussie de l’artiste à la Vieille Charité et s’aligne avec l’ambition de la ville de faire de ses musées des centres d’étude de référence pour l’œuvre de Baya.

L’exposition comprend 28 sculptures et peintures, initialement présentées en 1982, ainsi que de nouvelles acquisitions, dont la céramique « Animal fantastique aux deux femmes ». La collection a été enrichie grâce à un don anonyme généreux et comprend également une œuvre dédiée à la mère de l’artiste.

Baya Mahieddine : une source d’inspiration pour Picasso et Matisse

Née Fatma Haddad en 1931 à Alger, Baya Mahieddine a été poussée vers l’expression artistique par sa mère adoptive, Marguerite Caminat, elle-même artiste. Ses œuvres, souvent symboliques de libération, nous plongent dans un monde éblouissant peuplé de femmes, de nature et d’émancipation, le tout baigné de couleurs vives. Son talent exceptionnel s’est manifesté dès son plus jeune âge, et sa reconnaissance mondiale a commencé à seulement 16 ans lorsqu’une exposition parisienne a consacré son art en 1947.

Le maire de Marseille, Benoit Payan, a souligné l’importance de Baya dans l’histoire de l’art, déclarant que « le monde est en train de prendre conscience de la contribution massive de Baya ».

Le parcours fulgurant de Baya et son influence sur Picasso

Le talent prodigieux de Baya s’est révélé dès son enfance, propulsant l’artiste algérienne sur la scène internationale à l’âge de 16 ans. En 1947, une exposition parisienne a mis en lumière son art, suscitant un engouement immédiat du public et des critiques. Son impact significatif se reflète notamment dans « Les femmes d’Alger » de Pablo Picasso, qui s’est inspiré de l’œuvre de Baya après l’avoir invitée à collaborer en 1948.

Ses créations, empreintes de libération, dépeignent un univers éblouissant de femmes, de nature et d’émancipation, le tout sublimé par des couleurs vives. Les paysages luxuriants, les femmes richement vêtues et les motifs maghrébins sont autant de thèmes récurrents dans son travail.