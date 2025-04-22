Hommage aux héros méconnus des prisons lors du 69e anniversaire des Forces de sécurité intérieure

Célébrant le 69e anniversaire des Forces de sécurité intérieure, Leïla Jaffel, figure emblématique du monde carcéral, a choisi de mettre en lumière les héros méconnus des prisons. Un hommage poignant et nécessaire à ces hommes et femmes qui œuvrent dans l’ombre pour maintenir l’ordre et la sécurité. Découvrez comment cette personnalité engagée a su rendre justice à ces acteurs souvent oubliés de notre système pénitentiaire lors de cet événement marquant.

Une reconnaissance qui souligne l’importance de leur rôle et leur dévouement au sein de nos institutions.

Célébration du 69e anniversaire des Forces de sécurité intérieure en Tunisie

La Tunisie a célébré le 69e anniversaire des Forces de sécurité intérieure, un événement marqué par une cérémonie solennelle présidée par la ministre de la Justice, Leïla Jaffel. Cette année, l’événement s’est déroulé sous le slogan « La sécurité de la Tunisie, un engagement renouvelé et une responsabilité permanente », soulignant l’importance cruciale de ces forces pour la stabilité et la sécurité du pays.

La cérémonie a eu lieu à l’École nationale des prisons et de la réinsertion de Borj Touil, où plusieurs agents ont été honorés pour leur dévouement et leur service exemplaire.

Remise de distinctions et hommage aux agents des prisons et de rééducation

Leïla Jaffel, ministre de la Justice, a profité de cette cérémonie pour honorer plusieurs cadres et agents des prisons et de rééducation. Elle leur a remis des insignes de grade et des décorations en signe de reconnaissance pour leur dévouement et leur mérite. Un vibrant hommage a également été rendu aux retraités pour leur carrière exemplaire au service du public.

La ministre a salué les efforts incessants et les sacrifices importants consentis par le personnel pénitentiaire pour assurer la sécurité des établissements et la protection des détenus, tout en respectant les droits humains. Elle a exprimé sa gratitude envers les agents promus et décorés lors de cette commémoration, et a rendu un hommage poignant à la mémoire des martyrs de ces institutions.

Appel à la vigilance et échanges avec les acteurs du secteur

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a exhorté tous les agents à continuer leur mission avec dévouement, discipline et vigilance pour assurer la stabilité et la sécurité des centres pénitentiaires tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus. Cette célébration a également été un moment d’écoute et de dialogue où la ministre a pris connaissance des préoccupations des professionnels du secteur. Elle a salué la participation des retraités à cette journée, symbole de reconnaissance et de continuité au sein de l’institution.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de cabinet de la ministre, du président de l’Instance générale des prisons et de la réinsertion, du délégué de Raoued, ainsi que de plusieurs hauts responsables du ministère de la Justice et de cadres régionaux et sécuritaires.