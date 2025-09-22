Hommage émouvant à Lyon : la ville renomme une rue en l’honneur de Taos Amrouche

Lyon, la ville lumière, a récemment rendu un hommage poignant à une figure emblématique de la littérature et de la musique kabyle : Taos Amrouche. En effet, une rue de la métropole a été rebaptisée en son honneur, marquant ainsi l’empreinte indélébile de cette artiste sur le patrimoine culturel français.

La ville de Lyon honore Taos Amrouche en renommant une rue

En hommage à l’écrivaine et chanteuse franco-algérienne, Taos Amrouche, la ville de Lyon a rebaptisé la rue des enfants. Située face à l’école élémentaire Robert-Doisneau, cette rue porte désormais le nom de cette icône culturelle franco-algérienne.

L’inauguration s’est déroulée le 16 septembre, saluant ainsi l’engagement de cette artiste qui a lutté pour faire entendre sa voix. La rue, déjà piétonnisée et végétalisée en novembre 2024, est maintenant connue sous le nom de rue Taos Amrouche, en reconnaissance de son travail d’écrivaine et d’interprète de chants berbères et kabyles.

Cet événement a rassemblé des élus, des élèves, des parents d’élèves ainsi que le groupe Azar Belkadi et la chorale Tilawin, soulignant ainsi une reconnaissance durable pour une artiste dont l’héritage continue d’inspirer, notamment les femmes qui luttent encore aujourd’hui pour se faire entendre.

Née à Tunis en 1913, Taos Amrouche a marqué la culture berbère et française par son œuvre et son engagement pour la transmission du patrimoine oral kabyle.

Taos Amrouche : une source d’inspiration pour les femmes

Marie-Louise Taos Amrouche, née à Tunis a laissé une empreinte indélébile dans la culture berbère et française. Issue d’une famille berbère chrétienne, elle a grandi dans un environnement riche de diverses traditions et cultures, forgeant ainsi son identité unique qui a profondément influencé son œuvre.

Installée à Paris, elle a embrassé une carrière artistique variée, passionnée par les chants kabyles qu’elle a interprétés sur des scènes internationales grâce à sa voix exceptionnelle. Parallèlement, elle a exploré dans ses écrits, souvent autobiographiques, des thèmes tels que l’exil, l’identité féminine et la quête de soi, tout en dépeignant les luttes internes de ses personnages.

Son héritage continue d’inspirer, en particulier les femmes qui cherchent encore aujourd’hui à faire entendre leur voix.