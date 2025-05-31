Hommage poignant à Naima Bouhmala : Retour sur les obsèques de l’actrice adorée

Le monde du cinéma est en deuil suite à la disparition de l’actrice Naima Bouhmala, figure emblématique du septième art. Ses obsèques, qui ont eu lieu récemment, ont été marquées par une émotion intense et un hommage poignant rendu par ses proches et ses fans. Retour sur cette cérémonie d’adieu qui a su mettre en lumière le talent et la personnalité de cette actrice adorée.

Découvrez dans cet article les moments forts de cette journée, ainsi que des extraits vidéo qui témoignent de l’affection et du respect qu’elle a su inspirer tout au long de sa carrière.

Disparition de l’actrice marocaine Naïma Bouhmala à 77 ans

Le monde du théâtre et de la télévision marocains est en deuil suite au décès de l’actrice Naïma Bouhmala, survenu mercredi dernier à l’âge de 77 ans. Cette figure emblématique du paysage artistique national a marqué les esprits par son talent et sa présence scénique. Sa carrière, riche et variée, l’a notamment conduite à jouer dans le film « A Casablanca les anges ne volent pas » et la série populaire « Hdidane ».

Son départ constitue une perte majeure pour le milieu culturel marocain, qui pleure aujourd’hui une actrice aimée et respectée.

Les adieux à Naïma Bouhmala, une icône du théâtre marocain

La cérémonie funéraire de l’actrice Naïma Bouhmala s’est déroulée mercredi dernier à Casablanca, après les prières d’Al-Asr et du mort à la mosquée Achouhada. L’artiste a été inhumée au cimetière du même nom, entourée de sa famille, ses amis, ainsi que de nombreux professionnels des arts et des médias.

Ces derniers ont tenu à rendre un dernier hommage à cette figure emblématique du théâtre et de la télévision marocains. Sa disparition est ressentie comme une grande perte pour le paysage artistique national. Naïma Bouhmala restera dans les mémoires pour son charisme et son talent qui ont su toucher le cœur de tous les Marocains.

Réactions et hommages suite à la disparition de Naïma Bouhmala

La disparition de Naïma Bouhmala a suscité une vague d’émotion au sein du milieu artistique marocain. Hicham Bahloul, acteur reconnu, a exprimé sa tristesse face à cette perte considérable pour le théâtre et le cinéma national, soulignant l’affection que portait le public à l’actrice. De son côté, Adil Madih, directeur du Festival International Théâtre & Cultures de Casablanca, a rendu hommage aux qualités humaines exceptionnelles de la défunte.

Il a regretté la disparition d’une véritable icône qui, par son charisme et sa présence scénique, a su inspirer ses pairs et conquérir les foyers marocains. Ces témoignages illustrent l’impact indéniable de Naïma Bouhmala sur la scène culturelle marocaine.