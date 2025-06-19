Hommage poignant à Paris : les héros marocains de la Seconde Guerre mondiale honorés

Paris, ville lumière et symbole de liberté, a récemment rendu un hommage émouvant à des héros méconnus de la Seconde Guerre mondiale. Ces braves hommes, originaires du Maroc, ont joué un rôle crucial dans le conflit qui a secoué le monde au milieu du XXe siècle. Leur courage et leur dévouement ont été honorés lors d’une cérémonie poignante, dont nous vous proposons de découvrir les images.

Plongez au cœur de cet événement unique, qui met en lumière l’histoire partagée entre la France et le Maroc, et souligne l’importance de ne jamais oublier ceux qui se sont battus pour notre liberté.

Hommage aux combattants marocains : une cérémonie mémorable à Paris

Le mercredi dernier, la capitale française a été le théâtre d’une cérémonie émouvante en hommage aux combattants marocains de la Seconde Guerre mondiale. Organisée conjointement par le consulat général du Royaume du Maroc à Paris et la Mairie du 15e arrondissement, cette commémoration coïncidait avec l’appel historique du général de Gaulle du 18 juin 1940.

L’événement a rassemblé des membres de la résistance, des élus, des représentants de la communauté marocaine et des amis du Maroc, tous venus honorer la mémoire de ces héros qui ont lutté pour la liberté.

Les gestes symboliques marquant la cérémonie

Au cours de cette cérémonie, plusieurs actes symboliques ont été réalisés pour honorer les combattants marocains. La consule générale du Royaume à Paris, Nada Bakkali Hassani, le maire du 15e arrondissement, Philippe Bougeon, et le président de l’amicale des tirailleurs marocains, Michel Scarbonchi, ont déposé des gerbes au pied du « Monument aux Morts ».

Ce geste solennel, effectué sur l’esplanade de la mairie, a précédé l’interprétation des hymnes nationaux des deux pays. Ces actions symboliques ont souligné l’importance de la mémoire collective et du respect dû aux héros qui ont combattu pour la liberté durant la Seconde Guerre mondiale.

Un hommage aux valeurs universelles défendues par les combattants marocains

Philippe Bougeon, maire du 15e arrondissement, a souligné l’importance de cet événement pour honorer la mémoire des victimes de la barbarie nazie et ceux qui ont refusé d’abdiquer leur liberté pendant l’occupation. Il a particulièrement salué le rôle décisif des combattants marocains dans la libération de la France.

De son côté, Nada Bakkali Hassani, consule générale du Royaume à Paris, a insisté sur l’honneur rendu non seulement aux hommes, mais aussi aux valeurs universelles qu’ils ont défendues. Michel Scarbonchi, président de l’amicale des tirailleurs marocains, a également loué la bravoure des combattants marocains, soulignant leur contribution essentielle à l’histoire partagée entre la France et le Maroc.