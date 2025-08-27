Hommage royal : émouvant message de condoléances à la famille du défunt journaliste Ali Hassan

L’univers du journalisme est en deuil suite à la disparition d’Ali Hassan, figure emblématique du métier. Un hommage royal lui a été rendu, soulignant l’impact significatif de son travail sur la société. Le message de condoléances adressé à sa famille par la royauté témoigne de l’immense respect et de la profonde admiration que suscitait ce journaliste hors pair.

Cet article revient sur cet émouvant hommage et le parcours exceptionnel d’Ali Hassan, qui a marqué de son empreinte indélébile le monde du journalisme.

Le roi Mohammed VI exprime sa profonde tristesse suite au décès du journaliste Mohamed Hassan El Wali

Le monarque marocain, le roi Mohammed VI, a transmis un message empreint de compassion et de condoléances à la famille du défunt journaliste Mohamed Hassan El Wali, plus connu sous son pseudonyme « Ali Hassan ». Le Souverain a partagé sa vive émotion suite à la perte de ce pilier du paysage médiatique et culturel marocain.

Il a également prié pour que le Tout-Puissant accueille l’illustre disparu en Son paradis éternel. Le roi a rendu hommage aux qualités humaines et professionnelles d’Ali Hassan, dont les contributions significatives au septième art ont été largement reconnues et appréciées.

Ali Hassan, un pionnier du paysage audiovisuel honoré par le Roi

Le Roi Mohammed VI a souligné les qualités humaines et professionnelles exceptionnelles d’Ali Hassan, qui ont marqué le monde des médias et de la culture. Il a rappelé que le défunt journaliste était un pionnier du paysage audiovisuel, dont les œuvres liées au 7ème art ont été hautement appréciées par les cinéphiles.

Le Souverain a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt et à sa famille élargie du monde des médias et de la culture, partageant leur peine en cette période difficile. Il a également prié pour que le Tout-Puissant accorde patience et réconfort à la famille endeuillée et récompense généreusement Ali Hassan pour ses précieuses contributions à la patrie.

Le Roi Mohammed VI implore le réconfort divin pour la famille du défunt

En ces moments de profonde tristesse, le Roi Mohammed VI a exprimé sa solidarité avec la famille endeuillée d’Ali Hassan. Il a prié pour que Dieu leur accorde la patience et le réconfort nécessaires pour surmonter cette épreuve difficile. Le Souverain a également imploré le Très-Haut de récompenser généreusement le défunt pour ses nobles services rendus à la nation.

Il a souligné que les bonnes œuvres d’Ali Hassan au service de la patrie méritent une rétribution divine abondante. Le Roi a conclu en citant un verset coranique qui rappelle que ceux qui endurent les épreuves avec patience sont guidés par la miséricorde divine.