Honda lève le voile sur sa Civic 2026, une compacte futuriste qui promet de révolutionner la route.

Honda dévoile la Civic 2026, une réinvention totale de sa compacte iconique.

190 chevaux C’est la puissance du moteur turbo essence de la Civic 2026, un net gain en dynamisme par rapport à la génération précédente.

Avec un design élégant, une motorisation électrifiée et une version hybride, cette nouvelle génération promet des performances améliorées.

Un design réinventé pour une allure sportive

La Honda Civic 2026 se démarque par son nouveau design, alliant élégance et sportivité. Ses lignes épurées et sa silhouette allongée lui confèrent une présence plus affirmée sur la route.

Cette nouvelle esthétique, à la fois moderne et raffinée, souligne l’évolution de ce modèle emblématique.

On sent que Honda a pensé aux familles sans sacrifier le style ni la performance. Yacine, 35 ans, jeune père de famille

L’arrière du véhicule a également été redessiné, avec l’introduction de nouveaux feux horizontaux. Ce changement renforce la largeur de la voiture, lui donnant un look résolument plus sportif.

La Honda Civic 2026 incarne ainsi parfaitement les attentes des conducteurs modernes, combinant style, performance et connectivité avancée.

Une motorisation innovante pour une performance optimale

La Civic 2026 se distingue par sa nouvelle plateforme électrifiée. Sous le capot, un moteur turbo de 1,5 litre délivre une puissance impressionnante de 190 chevaux.

Cette motorisation est couplée à une boîte automatique CVT, garantissant une conduite plus fluide et dynamique.

En outre, Honda propose une version hybride de la Civic 2026. Cette dernière combine un moteur thermique et un moteur électrique, offrant une puissance totale de 200 chevaux.

La Civic hybride utilise une nouvelle batterie lithium-ion plus légère, assurant une meilleure autonomie sans compromettre les performances.

Confort et connectivité : la Civic 2026 mise sur l’innovation

L’intérieur de la Civic 2026 est un véritable concentré de technologie.

Un écran tactile de 10,2 pouces offre une interface intuitive compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Le système Honda Connect, intégrant la 5G, assure des mises à jour en temps réel et une gestion fluide des services en ligne.

La sécurité n’est pas en reste avec la dernière version du système Honda Sensing pour une conduite sereine et sécurisée. L’habitacle, plus spacieux, allie matériaux haut de gamme et confort accru pour les passagers.

Enfin, le volume du coffre élargi et l’empattement rallongé améliorent l’espace pour les jambes à l’arrière.