Huile de table et semoule : AGRODIV assure la disponibilité de ces produits durant le Ramadan 2023

Le Ramadan 2023 s’annonce comme une période prometteuse pour les consommateurs algériens. En effet, grâce aux décisions prises par le Ministère des affaires économiques et à l’action menée par l’union générale des commerçants et des artisans algériens (UGCAA), la population algérienne est assurée d’avoir accès à des produits alimentaires abordables, tels que l’huile et la semoule.

AGRODIV, un grand producteur et distributeur de produits alimentaires basé en Algérie, a annoncé qu’il serait prêt à satisfaire la demande croissante de l’huile et de la semoule durant le Ramadan 2023. Grâce à son réseau de distribution bien établi, AGRODIV sera capable de fournir ces produits à des prix raisonnables tout au long du mois sacré.

Un vaste réseau de distribution

AGRODIV possède un réseau de distribution qui couvre tout le pays. Avec plus de 400 magasins sur le territoire algérien, la société est bien placée pour répondre à la demande croissante des consommateurs algériens pour l’huile et la semoule pendant le Ramadan 2023. Les magasins proposeront non seulement des produits de qualité, mais aussi des tarifs très avantageux pour ces produits.

En outre, la société mettra à disposition une large gamme de produits alimentaires et d’autres produits essentiels, dont des conserves et des produits frais, qui seront offerts à des prix plafonnés par le Ministère des affaires économiques. Les produits frais bénéficieront également de remises supplémentaires, ce qui permettra aux consommateurs d’acheter une variété de produits nutritifs à des prix abordables.

Une production durable et responsable

Outre le fait que la société propose à ses clients des produits alimentaires à des prix raisonnables, elle veille également à ce que ses processus de production soient respectueux de l’environnement. Grâce à sa politique de durabilité, AGRODIV prend des mesures pour réduire son empreinte carbone et œuvrer pour un avenir durable.

Par exemple, la société a mis en place des procédures de contrôle strictes pour limiter la pollution atmosphérique et le rejet des eaux usées. Elle utilise également des moyens alternatifs d’alimentation, tels que les énergies renouvelables, afin de réduire sa consommation d’énergie et ses coûts opérationnels. De plus, la société est engagée dans l’utilisation de matières premières recyclées et certifiées compte tenu de son engagement en faveur de la durabilité.

Engagement éthique vis-à-vis des agriculteurs locaux

Enfin, AGRODIV s’engage à acheter directement ses matières premières à des agriculteurs locaux, ce qui permet à ces derniers de se constituer une source de revenus durable. La société s’engage à ne pas exploiter les agriculteurs et à veiller à ce que les conditions de travail soient conformes aux normes internationales.

Les agriculteurs peuvent également être accompagnés tout au long de leur processus de production, car AGRODIV met en place des programmes de formation pour les sensibiliser à l’importance des bonnes pratiques agricoles et améliorer encore la qualité des produits destinés aux consommateurs algériens.

En conclusion, AGRODIV est bien placé pour satisfaire la demande croissante des consommateurs algériens pour l’huile et la semoule durant le Ramadan 2023. Doté d’un vaste réseau de distribution, s’engageant dans une production durable et responsable, et s’engageant à soutenir les agriculteurs locaux, la société est en mesure de fournir des produits abordables et de qualité à ses clients.

