Hydrocarbures : l’Algérie garde son rang de premier producteur africain

La Chambre africaine de l’énergie vient de publier son rapport annuel sur les perspectives énergétiques du continent.

L’Algérie y figure en tête de la production d’hydrocarbures, aux côtés du Nigeria, et au troisième rang africain pour les réserves de gaz qui restent à produire.

Sonatrach y apparaît comme le premier détenteur de réserves de liquides du continent. Deux gisements gaziers doivent démarrer cette année.

3,3 millions de barils équivalent par jour

Le rapport, bâti sur les données de S&P Global Commodity Insights arrêtées à l’été 2025, chiffre la production algérienne de 2024 à environ 3,3 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis presque à parts égales entre liquides et gaz. Le brut seul représentait quelque 1,38 million de barils par jour.

Pour 2026, les auteurs tablent sur une production pétrolière stable autour d’un million de barils quotidiens et sur un débit gazier de l’ordre de 10 milliards de pieds cubes par jour, soit environ 283 millions de mètres cubes. L’Algérie et le Nigeria sont désignés comme les deux premiers producteurs en volumes existants.

À l’échelle du continent, la production doit se maintenir à 11,4 millions de barils équivalent par jour en 2026, puis grimper à 13,6 millions en 2030, dont près de 60 % venus d’Afrique du Nord. Le gaz pèsera 37 % de ce total africain en 2026, les liquides les 63 % restants.

Troisième réserve gazière du continent

L’Afrique a livré plus de 420 milliards de barils équivalent de ressources techniquement récupérables depuis les débuts de son exploitation, dont environ 180 milliards restent à produire. L’Algérie appartient au groupe des cinq pays qui concentrent ces découvertes, avec le Nigeria, la Libye, l’Égypte et l’Angola.

Pour le gaz encore récupérable, elle arrive troisième avec 91 495 milliards de pieds cubes, derrière le Mozambique et le Nigeria ; même rang pour les liquides, avec 13 490 millions de barils. Quatre bassins algériens figurent au classement continental : le soulèvement de Tilrhemt, Ghadamès, Illizi et Hassi Messaoud.

Sonatrach, qui assure environ 75 % de la production nationale de liquides et plus de 80 % de celle de gaz, est créditée de 11 094 millions de barils de réserves de liquides, premier opérateur africain devant TotalEnergies, et de 68 640 milliards de pieds cubes de gaz, deuxième rang.

TFT Sud et In Amenas II attendus cette année

Quatorze découvertes d’hydrocarbures ont été enregistrées en 2024, portées surtout par les forages d’exploration de Sonatrach et d’Eni dans les bassins de Hassi Messaoud et de Berkine. Deux développements gaziers doivent entrer en production en 2026 : Tin Fouyé Tabankort Sud et In Amenas II.

Des projets de collecte de gaz sont engagés, parfois couplés à des installations solaires comme le photovoltaïque posé sur le complexe de Bir Rebaa Nord. Côté cadre contractuel, l’appel d’offres organisé en 2025, le premier depuis dix ans, a abouti à l’attribution de cinq blocs sur six, dont trois sous le régime de partage de production issu de la loi de 2019.

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#Algérie #Sonatrach #Industrie #Économie — DZair Média (@DzairMediaa) November 11, 2026



Un gisement pétrolier, Bourarhet Nord, attend sa décision finale d’investissement en 2026 pour un démarrage prévu en janvier 2030. Le gouvernement vise 200 milliards de mètres cubes de gaz par an d’ici cinq ans, dont la moitié pour l’exportation — un débouché que l’Allemagne compte élargir dès janvier 2027.

Sources