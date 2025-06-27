Hyundai Algérie : L’incroyable avancée du mégaprojet d’usine pour 2025 se dévoile

L’industrie automobile algérienne est en pleine effervescence avec le mégaprojet d’usine de Hyundai Algérie qui fait l’objet de toutes les attentions. Cette initiative ambitieuse, qui promet de révolutionner le paysage industriel du pays, se dévoile peu à peu, suscitant un intérêt grandissant. Alors que nous sommes en 2025, découvrez dans cet article les dernières avancées de ce projet d’envergure, qui témoigne de la volonté de Hyundai Algérie de s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie automobile en Algérie.

Hyundai vise la reconquête du marché algérien avec un mégaprojet ambitieux

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai se prépare à lancer un projet d’envergure en Algérie, dans le but de regagner sa position dominante sur le marché local. Ce projet stratégique, considéré comme le plus important au niveau national et continental, est actuellement en phase finale de négociation entre les autorités algériennes et omanaises.

L’usine envisagée représentera un investissement colossal de 400 millions de dollars, une somme sans précédent dans le secteur automobile algérien. Plusieurs modèles de véhicules seront produits sur place, dont trois voitures de tourisme et deux utilitaires, avec une attention particulière portée à l’accessibilité financière.

Le rôle clé d’Oman et du holding Bahwane dans le projet

Le holding omanais Bahwane joue un rôle crucial dans la réalisation de ce projet ambitieux. Les discussions entre les autorités algériennes et omanaises se sont intensifiées, avec plusieurs réunions de coordination entre le ministère de l’Industrie algérien et les représentants de Bahwane. Une rencontre notable a eu lieu entre le ministre de l’Industrie algérien et son homologue omanais du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des investissements.

Plusieurs mesures ont été convenues pour renforcer la coopération entre les deux pays, notamment l’examen de la création de zones industrielles communes pour soutenir cet investissement et la production bilatéraux.

Impact économique du projet : investissement, création d’emplois et développement de l’industrie automobile

Ce mégaprojet Hyundai représente un investissement majeur pour le secteur automobile algérien. Il prévoit la création de plus de 2000 emplois directs et 1500 emplois indirects, contribuant ainsi à stimuler l’économie locale. À partir de 2028, l’intégration des véhicules électriques dans les chaînes de production est également envisagée, marquant une avancée significative dans l’innovation technologique du pays.

Quant au choix du site, l’ancienne usine Volkswagen à Relizane semble être privilégiée en raison de sa superficie et de son emplacement stratégique. Ce projet ambitieux promet de donner une nouvelle dimension à l’industrie automobile algérienne.